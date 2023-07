NASA- Τηλεσκόπιο Hubble: Φωτεινό αστέρι κλέβει την προσοχή από ακανόνιστο γαλαξία

Ένα φωτεινό αστέρι κλέβει τις εντυπώσεις από έναν ακανόνιστο γαλαξία σε μια νέα εικόνα που τράβηξε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA.

Με εργαλείο τις παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, οι αστρονόμοι χρησιμοποίησαν αυτά τα δεδομένα για να μελετήσουν υπολείμματα σουπερνόβα και ιδιόμορφους γαλαξίες που δεν είχαν παρατηρηθεί προηγουμένως.

Ο ακανόνιστος γαλαξίας Arp 263 κρύβεται στο βάθος αυτής της εικόνας από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA/ESA, εντούτοις σε αυτήν ξεχωρίζει το φωτεινό αστέρι BD+17 2217. Ο Arp 263 - γνωστός και ως NGC 3239 - είναι ένας κατά τόπους ακανόνιστος γαλαξίας γεμάτος με περιοχές σχηματισμού άστρων και οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι η ακανόνιστη αυτή εμφάνισή του οφείλεται στο ότι σχηματίστηκε από τη συγχώνευση δύο γαλαξιών. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 25 εκατομμυρίων ετών φωτός στον αστερισμό του Λέοντα.

Δύο διαφορετικές έρευνες του Hubble για τον Arp 263 συνέβαλαν με τα δεδομένα τους σε αυτή την εικόνα. Το αστέρι που κερδίζει τις εντυπώσεις στην εικόνα, ονομάζεται BD+17 2217, και κοσμείται από δύο σειρές διασταυρούμενων ακίδων περίθλασης. Η αλληλεπίδραση του φωτός με την εσωτερική δομή του Hubble σημαίνει ότι τα συγκεντρωμένα φωτεινά αντικείμενα, όπως οι αστέρες, περιβάλλονται από τέσσερις εμφανείς αιχμές.

A bright star steals the attention from an irregular galaxy in this image captured by @NASAHubble. Composed of two different Hubble observations, astronomers used the data to study supernova remnants and previously unobserved peculiar galaxies: https://t.co/opCvmp31JQ pic.twitter.com/VzAshxS3qS