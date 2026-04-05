Πώς να εντοπίζετε τις ψευδείς πληροφορίες που έχουν δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ελέγχου Γεγονότων, είναι μια καλή στιγμή να επανεξετάσουμε πώς μπορούμε να εντοπίζουμε τις ψευδείς ειδήσεις που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό το είδος περιεχομένου εμφανίζεται παντού, από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν μέχρι την προεκλογική περίοδο στην Ουγγαρία.

Μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PNAS Nexus, ζήτησε από 27.000 άτομα από 27 χώρες της ΕΕ να αξιολογήσουν οκτώ ειδησεογραφικούς τίτλους - άλλους γραμμένους από ανθρώπους και άλλους από AI - ως προς το πόσο αληθινοί φαίνονταν.

Σχεδόν οι μισοί από τους τίτλους που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη θεωρήθηκαν «σχεδόν» ή «εντελώς αληθινοί», σε σύγκριση με το 44% των τίτλων που γράφτηκαν από ανθρώπους. Οι συμμετέχοντες ήταν επίσης πιο πιθανό να μοιραστούν και να εμπιστευτούν μια είδηση που είχε δημιουργηθεί από AI, αν γνώριζαν ότι αφορούσε πραγματικό γεγονός.

Ωστόσο, δήλωσαν ότι ήταν λιγότερο πιθανό να μοιραστούν μια είδηση - είτε γραμμένη από άνθρωπο είτε από AI - αν γνώριζαν ότι ήταν ψευδής.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να διακρίνουν μεταξύ περιεχομένου που δημιουργείται από ανθρώπους και από τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ψάξτε για οπτικά στοιχεία

Τα πρώτα AI βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο είχαν εμφανή σημάδια: άνθρωποι με περισσότερα δάχτυλα, φωνές εκτός συγχρονισμού ή παραμορφωμένα αντικείμενα.

Σήμερα αυτά τα σημάδια είναι λιγότερο εμφανή, καθώς η τεχνολογία έχει εξελιχθεί, αλλά αξίζει ακόμα να τα αναζητάτε.

Προσέξτε για ασυνέπειες, όπως ένα αυτοκίνητο που εμφανίζεται σε μια σκηνή και εξαφανίζεται στην επόμενη. Ορισμένες AI εικόνες μπορεί επίσης να φαίνονται υπερβολικά «τέλειες» ή να έχουν μια αφύσικη γυαλάδα.

Σύμφωνα με το Global Investigative Journalism Network (GIJN), αναρωτηθείτε αν το πρόσωπο φαίνεται υπερβολικά περιποιημένο για το πλαίσιο (π.χ. μοιάζει σαν να βγήκε από περιοδικό ενώ βρίσκεται σε εμπόλεμη ζώνη;). Επίσης, ελέγξτε αν το δέρμα φαίνεται αφύσικα λείο ή χωρίς υφή.

Κάντε τη δική σας έρευνα

Αν μια εικόνα ή βίντεο φαίνεται ύποπτο, υπάρχουν τρόποι να ελέγξετε την αυθεντικότητά του.

Ένας τρόπος είναι η αντίστροφη αναζήτηση εικόνας: τραβήξτε στιγμιότυπο και ανεβάστε το στη μηχανή αναζήτησης (π.χ. Google) πατώντας το εικονίδιο της κάμερας. Έτσι μπορείτε να δείτε πού και πότε δημοσιεύτηκε πρώτη φορά.

Αυτό μπορεί να γίνει και με εξειδικευμένα εργαλεία όπως το TinEye.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε μεταδεδομένα ή υδατογραφήματα για να δείτε αν το περιεχόμενο είναι αξιόπιστο, σύμφωνα με την European Commission.

Για παράδειγμα, εικόνες που δημιουργούνται με το AI της Google μπορεί να περιέχουν ένα αόρατο ψηφιακό υδατογράφημα (SynthID), το οποίο μπορεί να ανιχνευθεί.

Ακούστε τους ειδικούς

Ελέγξτε αν έγκυρα μέσα ενημέρωσης, δημόσια πρόσωπα ή ειδικοί στην παραπληροφόρηση έχουν ήδη διαψεύσει το περιεχόμενο.

Υπάρχουν οργανισμοί στην Ευρώπη όπως:

European Fact-Checking Standards Network

European Digital Media Observatory

EUvsDisinfo

Αυτοί δημοσιεύουν έρευνες, τάσεις και διαψεύσεις σχετικά με την παραπληροφόρηση.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν το περιεχόμενο υπάρχει στo Database of Known Fakes, μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει ελέγχους από δημοσιογράφους και ειδικούς.

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία

Υπάρχουν εργαλεία ανίχνευσης AI, αν και η ακρίβειά τους αμφισβητείται. Παραδείγματα:

Winston AI

TruthScan

Originality AI

Ορισμένα εργαλεία δημιουργίας AI προσθέτουν ορατά υδατογραφήματα, αλλά αυτά μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν, οπότε η απουσία τους δεν σημαίνει ότι το περιεχόμενο είναι αυθεντικό.

Πάρτε τον χρόνο σας

Σταματήστε, πάρτε μια ανάσα και μην αναδημοσιεύετε αμέσως κάτι που μπορεί να μην είναι αληθινό.

Όσοι διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες συχνά βασίζονται στο ότι οι άνθρωποι αντιδρούν συναισθηματικά. Τα σχόλια άλλων χρηστών μπορεί να δώσουν ενδείξεις για το αν κάτι είναι ψεύτικο.

Δεν είναι πάντα δυνατό να διαπιστωθεί αν κάτι έχει δημιουργηθεί από AI, γι’ αυτό να παραμένετε επιφυλακτικοί.

Με πληροφορίες από euronews.com

