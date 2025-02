OpenAI: Κυκλοφόρησε το «γιγαντιαίο» και «ακριβό» Chat GPT-4.5

Την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου, η OpenAI κυκλοφόρησε το Chat GPT-4.5, ένα νέο μοντέλο που σύμφωνα με την εταιρεία είναι μεγαλύτερο και ισχυρότερο από όλους τους προκατόχους του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, το περιέγραψε σε μια ανάρτηση στο X την Πέμπτη ως «το πρώτο μοντέλο που μοιάζει σαν να μιλάς σε ένα σκεπτόμενο άτομο».

«Είχα αρκετές στιγμές που κάθισα πίσω στην καρέκλα μου και έμεινα έκπληκτος που έλαβα πραγματικά καλές συμβουλές από μια τεχνητή νοημοσύνη», έγραψε.

Ο Άλτμαν πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι το μοντέλο θα είναι «γιγαντιαίο» και «ακριβό». Το GPT-4.5 είναι ήδη διαθέσιμο για τους συνδρομητές ChatGPT Pro, μία υπηρεσία που κοστίζει 200 δολάρια τον μήνα. Η OpenAI δήλωσε ότι το νέο μοντέλο θα γίνει διαθέσιμο στους υπόλοιπους χρήστες την επόμενη εβδομάδα.

