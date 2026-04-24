Οι «12 Απόστολοι» της Αυστραλίας είναι έως και 15 εκατ. ετών, δείχνει νέα μελέτη

Τα εμβληματικά βραχώδη συγκροτήματα, γνωστά και ως «12 Απόστολοι» στη νότια Αυστραλία αποδεικνύονται πολύ παλαιότερα απ’ ό,τι πιστευόταν αρχικά.

Νέα επιστημονική έρευνα τα χρονολογεί μεταξύ 8,6 και 15 εκατομμυρίων ετών, με τα σχετικά ευρήματα να βασίζονται σε μικροσκοπικά απολιθώματα που εντοπίστηκαν σε στρώματα ασβεστόλιθου στην περιοχή της Βικτόρια, κατά μήκος του Μεγάλου Ωκεάνιου Δρόμου. Οι σχηματισμοί προσελκύουν περίπου 2,8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Όπως εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής Στίβεν Γκάλαχερ από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, οι γεωλόγοι βλέπουν στους βράχους «στρώματα χρόνου και μια ολόκληρη ιστορία της Γης».

Αυστραλία: Η γεωλογική ιστορία των «12 Αποστόλων»

Οι σχηματισμοί δημιουργήθηκαν από διαδοχικά στρώματα πετρωμάτων που ανυψώθηκαν και πήραν κλίση λόγω τεκτονικών κινήσεων εκατομμυρίων ετών. Στη βάση τους βρίσκεται το Gellibrand marl, ηλικίας περίπου 15 εκατ. ετών, ενώ από πάνω συναντάται ασβεστόλιθος της περιοχής Port Campbell. Η επιφάνεια καλύπτεται από νεότερα στρώματα ερυθροκαφέ αργίλου.

Οι τεκτονικές μετακινήσεις δεν ανύψωσαν ομοιόμορφα τα στρώματα, αλλά τα «έσπασαν» και τα έγειραν, δημιουργώντας μικρά ρήγματα, αποτυπώματα αρχαίων σεισμών που διακρίνονται ακόμη και σήμερα στους βράχους.

Παρότι τα πετρώματα είναι αρχαία, οι ίδιοι οι βραχώδεις πυλώνες (sea stacks) που βλέπουν οι επισκέπτες σχηματίστηκαν πολύ αργότερα, καθώς η διάβρωση απομόνωσε τμήματα των βράχων. Όπως σημειώνει ο Γκάλαχερ, τα εντυπωσιακά αυτά «νησάκια» αποτελούν ουσιαστικά «το τελευταίο λεπτό» μιας γεωλογικής ιστορίας εκατομμυρίων ετών.

Μόλις πριν από περίπου 20.000 χρόνια, η στάθμη της θάλασσας ήταν χαμηλότερη και η περιοχή επέτρεπε ακόμη και τη χερσαία πρόσβαση προς την Τασμανία.

Αυστραλία: Πώς έγινε η χρονολόγηση των «12 Αποστόλων»

Η μελέτη βασίστηκε σε φωτογραφίες, ψηφιακή χαρτογράφηση, δείγματα πετρωμάτων και ανάλυση ακτινοβολίας, αλλά κυρίως σε μικροαπολιθώματα μονοκύτταρων οργανισμών, γνωστών ως foraminifera.

Τα είδη αυτά εξελίσσονται και εξαφανίζονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, γεγονός που επιτρέπει στους επιστήμονες να προσδιορίσουν με ακρίβεια την ηλικία των γεωλογικών στρωμάτων. Όπως εξηγεί ο δρ Μάθιου ΜακΚάρι από το Australian Museum, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με ραδιομετρικές τεχνικές χρονολόγησης.

Σύμφωνα με τον δρ Έριχ Φιτζέραλντ από το Museums Victoria Research Institute, τα πετρώματα σχηματίστηκαν σε μια περίοδο σημαντικών κλιματικών αλλαγών, γνωστή ως Μεσο-Μειοκαινική Κλιματική Μετάβαση, όταν η Γη άρχισε να οδηγείται προς μια πιο ψυχρή φάση που αργότερα οδήγησε στις εποχές των παγετώνων.

Την περίοδο εκείνη, οι θάλασσες ήταν υψηλότερες και πλούσιες σε θαλάσσια ζωή. «Οι καρχαρίες δεν ήταν ποτέ μεγαλύτεροι ή πιο κυρίαρχοι», σημειώνει, αναφερόμενος ακόμη και σε γιγάντια είδη όπως ο μεγαλοδόντας.

Με πληροφορίες από Guardian