O Σαμ Άλτμαν επέστρεψε στην OpenAI, μετά τη θύελλα που προκάλεσε η απόλυσή του

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Σαμ Άλτμαν για την επιστροφή του ως CEO, λίγες ημέρες μετά την απόλυσή του, η οποία άνοιξε μία θύελλα συζητήσεων για το μέλλον της startup που βρίσκεται στο επίκεντρο της «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρα από την επιστροφή του Σαμ Άλτμαν, η εταιρεία συμφώνησε στην εν μέρει ανασύσταση του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο τον απέλυσε. Ο πρώην co-CEO της Salesforce, Μπρετ Τέιλορ θα είναι ο νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο επίσης θα μετέχουν ο Λάρι Σάμερς που έχει διατελέσει υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και ο Άνταμ Ντ’ Άντζελο, συνιδρυτής και CEO της Quora.

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στην OpenAI», έγραψε στο Twitter ο Σαμ Άλτμαν, συμπληρώνοντας πως ό,τι έκανε τις τελευταίες ημέρες στόχευε στο να παραμείνει ενωμένη η ομάδα της εταιρείας και η αποστολή της.

«Το απόγευμα της Κυριακής αποφάσισα να ενταχθώ στη Microsoft. Ήταν ξεκάθαρο πως αυτός ήταν ο καλύτερος δρόμος για εμένα και την ομάδα. Με το νέο ΔΣ και την υποστήριξη του Σάτια (Ναντέλα), ανυπομονώ να επιστρέψω στην OpenAI και να οικοδομήσουμε την ισχυρή συνεργασία μας με τη Microsoft», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Η επιστροφή του στην εταιρεία κλείνει ένα θυελλώδη κύκλο που άνοιξε, όταν απολύθηκε την περασμένη Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο ο Σαμ Άλτμαν συμφώνησε να ενταχθεί στη Microsoft- τον μεγαλύτερο μέτοχο της OpenAI- προκειμένου να δημιουργήσει εκεί μια νέα ομάδα.

Η απόλυση του Άλτμαν είχε προκαλέσει αβεβαιότητα τόσο για την OpenAI όσο και για τη Microsoft, που κινήθηκε γρήγορα, αποφασίζοντας να προσλάβει τόσο εκείνον όσο και τον Γκρεγκ Μπρόκμαν, τον πρόεδρο της startup, που παραιτήθηκε μετά την απόλυση του CEO.

Τη Δευτέρα, σχεδόν όλοι εργαζόμενοι της OpenAI απείλησαν να αποχωρήσουν, αν το ΔΣ δεν παραιτούνταν και δεν επέστρεφαν οι Άλτμαν και Μπρόκμαν στην εταιρεία.

«Εκπληκτική πρόοδος επετεύχθη σήμερα. Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί και ενωμένοι από ποτέ», έγραψε ο Γκρεγκ Μπρόκμαν μετά την ανακοίνωση της OpenAI.

Ο Σάτια Ναντέλα καλωσόρισε τις αλλαγές. «Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα βασικό πρώτο βήμα στον δρόμο προς μια πιο σταθερή, καλά πληροφορημένη και αποτελεσματική διοίκηση», έγραψε ο CEO της Microsoft.

«Ο Σαμ, ο Γκρεγκ κι εγώ συζητήσαμε και συμφωνήσαμε ότι έχουν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο, με την ηγετική ομάδα της OpenAI, για να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να ακμάζει», επεσήμανε ακόμη.