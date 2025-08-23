ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Ανακαλύφθηκε στην Αγγλία δεινόσαυρος με «ιστίο» στην πλάτη

Παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν στο Isle of Wight της Αγγλίας ένα νέο είδος δεινόσαυρου με εντυπωσιακό «ιστίο» στην πλάτη - Ποιος ήταν ο ρόλος του και γιατί εντυπωσίασε τους επιστήμονες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ανακαλύφθηκε στην Αγγλία δεινόσαυρος με «ιστίο» στην πλάτη Facebook Twitter
φωτ.: James Brown/University of Portsmouth
0

Μια εντυπωσιακή παλαιοντολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στην Αγγλία. Το Φυσικό Ιστορικό Μουσείο του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε νέο είδος δεινόσαυρου με ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: ένα ιστιοειδές εξόγκωμα που εκτεινόταν κατά μήκος της πλάτης του.

Το νέο είδος ονομάστηκε Istiorachis macarthurae, προς τιμήν της Βρετανίδας ιστιοπλόου Ellen MacArthur, και τα απολιθώματά του βρέθηκαν στο Isle of Wight, στα νότια της Αγγλίας. Το ζώο ζούσε πριν από περίπου 120 εκατομμύρια χρόνια, δίπλα σε άλλους ιγκουανόδοντες, μια οικογένεια φυτοφάγων δεινοσαύρων που κυριάρχησαν από την Ύστερη Ιουράσια μέχρι την Πρώιμη Κρητιδική περίοδο.

Η ανακάλυψη έγινε όταν ο συνταξιούχος γιατρός Jeremy Lockwood, στο πλαίσιο της διδακτορικής του έρευνας, επανεξέτασε οστά που είχαν βρεθεί πριν από 40 χρόνια. Όπως εξηγεί, «αυτό το δείγμα είχε ιδιαίτερα μακριές νευρικές αποφύσεις, κάτι εξαιρετικά σπάνιο», γεγονός που οδήγησε στον χαρακτηρισμό του ως νέο είδος. Ο δεινόσαυρος είχε ύψος περίπου 2 μέτρα και βάρος γύρω στον ένα τόνο.

Το «ιστίο» στην πλάτη πιθανότατα δεν χρησίμευε για θερμορρύθμιση, όπως έχει υποστηριχθεί σε άλλα είδη. Ο Lockwood θεωρεί πιο πιθανό να είχε ρόλο «σεξουαλικού σήματος», παρόμοιο με την ουρά του παγωνιού, ώστε να προσελκύει συντρόφους ή να αναγνωρίζονται τα μέλη του είδους μεταξύ τους.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Papers in Palaeontology, υπογραμμίζει ότι το Isle of Wight υπήρξε μια περιοχή με πλούσια ποικιλία δεινοσαύρων κατά την Πρώιμη Κρητιδική. «Είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες ανακαλύψεις», σημειώνει ο Lockwood.

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Meta παγώνει τις προσλήψεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μετά τις δαπανηρές κινήσεις Ζούκερμπεργκ

Τech & Science / Η Meta παγώνει τις προσλήψεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μετά τις δαπανηρές κινήσεις Ζούκερμπεργκ

Ο Ζούκερμπεργκ είχε αναλάβει προσωπικά την προσέλκυση ταλέντων από OpenAI, Google DeepMind και άλλες εταιρείες, προσφέροντας πακέτα αποδοχών ακόμη και 100 εκατ. δολαρίων
LIFO NEWSROOM
Η πρόωρη εφηβεία ενδέχεται να συνδέεται με κοινό χημικό σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Τech & Science / Η πρόωρη εφηβεία ενδέχεται να συνδέεται με κοινό χημικό σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Μία χημική ένωση που βρίσκεται σε πληθώρα προϊόντων - από καλλυντικά και αρωματικά χώρου έως απορρυπαντικά και σαπούνια - μπορεί να στέλνει σήμα σε περιοχή του εγκεφάλου που ενεργοποιεί την έναρξη της εφηβείας
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ σε διαπραγματεύσεις για το 10% της Intel: «Ο πρόεδρος θέτει τις ανάγκες της Αμερικής σε προτεραιότητα»

Τech & Science / Οι ΗΠΑ σε διαπραγματεύσεις για το 10% της Intel: «Ο πρόεδρος θέτει τις ανάγκες της Αμερικής σε προτεραιότητα»

Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος πως υπάρχει ενδιαφέρον για τη γιγαντιαία εταιρεία μικροτσίπ - Οι ΗΠΑ ζητούν μερίδιο σε αντάλλαγμα για παλαιότερες επιχορηγήσεις
LIFO NEWSROOM
Η Intel εξασφαλίζει «σωσίβιο» 2 δισ. δολαρίων από τη SoftBank – Σκέψεις για συμμετοχή και από την κυβέρνηση Τραμπ

Τech & Science / Η Intel εξασφαλίζει «σωσίβιο» 2 δισ. δολαρίων από τη SoftBank – Σκέψεις για συμμετοχή και από την κυβέρνηση Τραμπ

Οι μετοχές της Intel κατέγραψαν άνοδο άνω του 5% - Ο Τραμπ έχει ήδη συμφωνήσει με Nvidia και AMD να καταβάλουν το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις κινεζικών AI chips στο αμερικανικό κράτος
LIFO NEWSROOM
Curio: Τα λούτρινα παιχνίδια με τεχνητή νοημοσύνη που μιλούν στα παιδιά

Τech & Science / Curio: Τα λούτρινα παιχνίδια με τεχνητή νοημοσύνη που μιλούν στα παιδιά

Η εταιρεία Curio δημιουργεί αρκουδάκια-chatbots με τεχνητή νοημοσύνη που συνομιλούν με παιδιά από 3 ετών - Πώς αλλάζουν τα παιχνίδια την έννοια του παιδικού παιχνιδιού και τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς;
LIFO NEWSROOM
Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν ανεφοδιασμό καυσίμων στο διάστημα για αποστολές σε Σελήνη και Άρη

Τech & Science / Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν ανεφοδιασμό καυσίμων στο διάστημα για αποστολές σε Σελήνη και Άρη

Ο Έλον Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος εξερευνούν τον ανεφοδιασμό καυσίμων σε τροχιά, ώστε τα διαστημόπλοια να ταξιδεύουν πιο μακριά με λιγότερο βάρος στην εκτόξευση, ανοίγοντας τον δρόμο για φθηνότερες και μακρινότερες αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη
LIFO NEWSROOM
 
 