Ανακαλύφθηκε στην Αγγλία δεινόσαυρος με «ιστίο» στην πλάτη

Μια εντυπωσιακή παλαιοντολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στην Αγγλία. Το Φυσικό Ιστορικό Μουσείο του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε νέο είδος δεινόσαυρου με ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: ένα ιστιοειδές εξόγκωμα που εκτεινόταν κατά μήκος της πλάτης του.

Το νέο είδος ονομάστηκε Istiorachis macarthurae, προς τιμήν της Βρετανίδας ιστιοπλόου Ellen MacArthur, και τα απολιθώματά του βρέθηκαν στο Isle of Wight, στα νότια της Αγγλίας. Το ζώο ζούσε πριν από περίπου 120 εκατομμύρια χρόνια, δίπλα σε άλλους ιγκουανόδοντες, μια οικογένεια φυτοφάγων δεινοσαύρων που κυριάρχησαν από την Ύστερη Ιουράσια μέχρι την Πρώιμη Κρητιδική περίοδο.

Η ανακάλυψη έγινε όταν ο συνταξιούχος γιατρός Jeremy Lockwood, στο πλαίσιο της διδακτορικής του έρευνας, επανεξέτασε οστά που είχαν βρεθεί πριν από 40 χρόνια. Όπως εξηγεί, «αυτό το δείγμα είχε ιδιαίτερα μακριές νευρικές αποφύσεις, κάτι εξαιρετικά σπάνιο», γεγονός που οδήγησε στον χαρακτηρισμό του ως νέο είδος. Ο δεινόσαυρος είχε ύψος περίπου 2 μέτρα και βάρος γύρω στον ένα τόνο.

Το «ιστίο» στην πλάτη πιθανότατα δεν χρησίμευε για θερμορρύθμιση, όπως έχει υποστηριχθεί σε άλλα είδη. Ο Lockwood θεωρεί πιο πιθανό να είχε ρόλο «σεξουαλικού σήματος», παρόμοιο με την ουρά του παγωνιού, ώστε να προσελκύει συντρόφους ή να αναγνωρίζονται τα μέλη του είδους μεταξύ τους.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Papers in Palaeontology, υπογραμμίζει ότι το Isle of Wight υπήρξε μια περιοχή με πλούσια ποικιλία δεινοσαύρων κατά την Πρώιμη Κρητιδική. «Είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες ανακαλύψεις», σημειώνει ο Lockwood.