Ανδρόγυνο που εργαζόταν στην Apple, μόλις λάνσαρε το δικό του smartphone τεχνητής νοημοσύνης

Το πολυαναμενόμενο Ai Pin της Humane είναι επιτέλους εδώ.

Η νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Humane παρουσίασε το καινοτόμο smartphone της, το οποίο λειτουργεί με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία αποκάλυψε πώς λειτουργεί αυτό το κινητό, πόσο κοστίζει (πολύ λιγότερο από ένα iPhone, όμως απαιτείται μηνιαία συνδρομή) καθώς και από πότε θα μπορεί κανείς να το προπαραγγείλει (από την επόμενη εβδομάδα). Το κινητό θα κυκλοφορήσει στην αγορά μέσα στο 2024.

Μέσα από ένα 10λεπτο βίντεο, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, οι συνιδρυτές της Humane Imran Chaudhri και Bethany Bongiorno - πρώην υπάλληλοι της Apple που τυχαίνει επίσης να είναι αντρόγυνο – παρουσίασαν το Ai Pin στο κοινό.

This is the Humane Ai Pin https://t.co/ytUSGF3y55 pic.twitter.com/Zrcoaf49u7