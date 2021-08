Ο Έλον Μασκ προσφέρθηκε να θέσει τις υπηρεσίες της SpaceX στη διάθεση της NASA για την κατασκευή της επόμενης γενιάς διαστημικών στολών που θα φορέσουν οι αστροναύτες της πρώτης μετά από μισό αιώνα αποστολής στη Σελήνη.





Ειδικότερα, μετά την εκτίμηση από αρμόδια επιτροπή, πως το πρόγραμμα της διαστημικής υπηρεσίας είναι πίσω από το χρονοδιάγραμμα και η κατασκευή των υπερσύγχρονων στολών θα κοστίσει συνολικά πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, πολύ εκτός από τα 200 εκατομμύρια τού αρχικού προϋπολογισμού, ο Έλον Μασκ πρότεινε μέσω Twitter πως «η SpaceX μπορεί να το κάνει, αν χρειαστεί».

NASA's Inspector General says delays in spacesuit development are another factor making a 2024 astronaut Moon landing impossible.



With $420M spent and another $625M expected, suits won't be "ready for flight until April 2025 at the earliest."



