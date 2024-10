Ο Ελον Μασκ παρουσίασε το ρομποταξί της Tesla που δεν έχει τιμόνι και πεντάλ - Η τιμή έκπληξη

Ο Έλον Μασκ παρουσίασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) το Tesla Robotaxi.

Η παρουσίαση του οχήματος με την ονομασία Cybercab πραγματοποιήθηκε στα στούντιο της Warner Bros στο Hollywood και συγκέντρωσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, παρουσίασε το ρομποταξί της εταιρείας, το Cybercab, υποσχόμενος ότι θα κοστίζει λιγότερο από 30.000 δολάρια. Ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να φέρει την αυτόνομη οδήγηση στα αυτοκίνητά της Model 3 και Model Y στην Καλιφόρνια και το Τέξας μέχρι το επόμενο έτος.

The future will look like the future https://t.co/9DZ59Gdr1M