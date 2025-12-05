ΤECH & SCIENCE
Νέα προβλήματα στο Cloudflare: Εκτός λειτουργίας πολλές ιστοσελίδες - Ακόμη και το Down Detector

Η νέα διακοπή επηρέασε μεγάλο μέρος του παγκόσμιου ιστού όπως το X και το Canva

LifO Newsroom
Φωτ.: Getty Images
Νέα προβλήματα αντιμετωπίζει το Cloudflare, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν πολλές ιστοσελίδες.

Η διακοπή επηρέασε μεγάλο μέρος του παγκόσμιου ιστού, όπως το X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, το Substack, το Canva καθώς και άλλους ιστοτόπους που φαίνεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη λειτουργία τους.

Μάλιστα, τα νέα προβλήματα επηρέασαν και το Down Detector, τον ιστότοπο που παρακολουθεί και δείχνει τις διακοπές στο Ίντερνετ σε όλο τον κόσμο.

Ορισμένοι ιστότοποι που είχαν πληγεί από τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν τον περασμένο μήνα, δεν επηρεάστηκαν, ωστόσο, πιθανώς πλέον είναι λιγότερο εξαρτημένοι από το Cloudflare από τότε, όπως το ChatGPT.

Οι επισκέπτες σε ορισμένες σελίδες είδαν μια προειδοποίηση που έγραφε «σφάλμα διακομιστή διαδικτύου 500», αντί για το περιεχόμενο που περίμεναν.

Τι είναι το Cloudflare

Τα προβλήματα έρχονται μόλις 2,5 εβδομάδες αφότου το Cloudflare επλήγη από σημαντικά προβλήματα που το έθεσαν εκτός λειτουργίας για ώρες.

Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες υποδομής ιστού που τροφοδοτούν πολλούς από τους μεγαλύτερους ιστότοπους στον κόσμο.

Γενικά, διασφαλίζει ότι οι σελίδες μπορούν να παραμείνουν online ακόμη και εν μέσω μεγάλης επισκεψιμότητας, τοποθετώντας την στο κέντρο των σελίδων και των επισκεπτών.

Αυτό σημαίνει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας στο Cloudflare μπορεί να επηρεάσει αμέσως πολλούς ιστότοπους.

Με πληροφορίες από Ιndependent

