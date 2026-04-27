Νέα μελέτη επιβεβαιώνει ότι οι μέλισσες μπορούν να επεξεργάζονται αριθμητικές πληροφορίες

Μια νέα ανάλυση της όρασης των μελισσών υποδηλώνει ότι η ικανότητά τους να διακρίνουν ποσότητες δεν αποτελεί απλώς ένα οπτικό τέχνασμα, αλλά απόδειξη πραγματικής αριθμητικής γνωστικής ικανότητας που διαμορφώνεται από τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός τους αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

Στη μελέτη, η ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Monash, Σκάρλετ Χάουαρντ, και οι συνεργάτες της επανεξέτασαν προηγούμενες κριτικές σχετικά με τη νοημοσύνη των μελισσών, λαμβάνοντας υπόψη τους μοναδικούς αισθητηριακούς και αντιληπτικούς περιορισμούς του εντόμου.

Αξιολογώντας τα πειραματικά ερεθίσματα από μια βιολογικά σχετική προοπτική, οι ερευνητές απέδειξαν ότι οι προηγούμενες κριτικές, οι οποίες υποδείκνυαν ότι οι μέλισσες ήταν απλώς ευαίσθητες σε οπτικά ερεθίσματα όπως η χωρική συχνότητα, δεν στέκουν.

Προτεραιότητα στον τρόπο που σκέφτονται οι μέλισσες

«Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της αποφυγής ανθρωποκεντρικών προκαταλήψεων στην έρευνα για τα ζώα», δήλωσε η Δρ Χάουαρντ.

«Πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στην οπτική γωνία του ζώου όταν αξιολογούμε τη γνωστική του λειτουργία, διαφορετικά ενδέχεται να υποτιμήσουμε ή να υπερεκτιμήσουμε τις ικανότητές του».

«Βλέπουμε και βιώνουμε τον κόσμο με εντελώς διαφορετικό τρόπο από τα ζώα, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην επικεντρωνόμαστε στις ανθρώπινες οπτικές γωνίες και αισθήσεις όταν μελετάμε τη νοημοσύνη των ζώων».

Σύμφωνα με την ομάδα, για την ακριβή αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων, τα πειράματα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις φυσικές αισθητηριακές ικανότητες του είδους που αποτελεί αντικείμενο μελέτης.

«Οι μέλισσες μας εκπλήσσουν πάντα»

«Η παραβίαση του τρόπου με τον οποίο ένα ζώο αντιλαμβάνεται τον κόσμο ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει τους επιστήμονες σε λανθασμένα συμπεράσματα», δήλωσε ο Δρ. Μίρκο Ζανόν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο.

«Υπήρξε μια συζήτηση σχετικά με το αν οι μέλισσες πραγματικά «μετράνε» ή απλώς αντιδρούν σε οπτικά μοτίβα».

«Όταν αναλύουμε τα ερεθίσματα με τρόπο που αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο οι μέλισσες βλέπουν πραγματικά τον κόσμο, αυτό που απομένει είναι η πραγματική ευαισθησία στον αριθμό».

«Μπορεί να είναι δύσκολο να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση μιας μέλισσας για να φανταστούμε πώς βλέπουν τον κόσμο, αλλά το να προσπαθούμε να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός ζώου είναι ένα ουσιαστικό μέρος της δουλειάς μας», είπε η Δρ Χάουαρντ.

«Οι μέλισσες μας εκπλήσσουν πάντα με τον τρόπο που κινούνται στον κόσμο, ερμηνεύουν τις ερωτήσεις μας και λαμβάνουν αποφάσεις».

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 22 Απριλίου στο περιοδικό Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Με πληροφορίες από Sci News

