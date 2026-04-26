Ένα κινέζικο σιρόπι για τον βήχα, ηλικίας 400 ετών, κατακτά τη Δύση

Η συνταγή του σιροποιού Nin Jiom Pei Pa Koa δεν έχει αλλάξει από τότε που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά τον 17ο αιώνα στην Κίνα.

Ωστόσο, το σκεύασμα για το βήχα, που έχει το χρώμα και την υφή της λάσπης, γνωρίζει μια νέα έκρηξη δημοτικότητας.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα τρίτο μεταξύ 2019 και 2024, φτάνοντας τα 635 εκατομμύρια γιουάν (88 εκατομμύρια δολάρια) πέρυσι. Όσοι αγοράζουν το σιρόπι δεν βρίσκονται μόνο στην Κίνα, αλλά όλο και περισσότερο και στη Δύση.

Το Pei Pa Koa, όπως είναι γνωστό, διατίθεται πλέον σε περισσότερες από 20 χώρες. Τα μπουκάλια του φαρμάκου, το οποίο περιέχει συστατικά όπως φύλλα μούσμουλου και φλούδα γκρέιπφρουτ, κοστίζουν περίπου 5 δολάρια στα φαρμακεία του Χονγκ Κονγκ, όπου παράγεται κυρίως. Ωστόσο, η τιμή τους τριπλασιάζεται όταν πωλούνται μέσω τρίτων στο Amazon.

Ένα σιρόπι που επεκτείνεται στις δυτικές χώρες

Ο ενθουσιασμός έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα μεταδοτικός μεταξύ των νέων. Οι αναζητήσεις για το Pei Pa Koa στο Google σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν κατά ένα τέταρτο πέρυσι, ενώ τα βίντεο με οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο TikTok.

Δυτικές διασημότητες έχουν υποστηρίξει τα οφέλη του Pei Pa Koa: ο Zayn Malik, πρώην τραγουδιστής των One Direction, έχει επαινέσει την ικανότητα του σιροπιού για το βήχα να καταπραΰνει τις ερεθισμένες φωνητικές χορδές, όπως έχουν κάνει και η Cynthia Erivo και ο Jonathan Bailey, δύο ηθοποιοί στην περσινή κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Wicked».

Τα παραδοσιακά κινέζικα φάρμακα κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον στη Δύση, εν μέρει λόγω της τρέλας στα κοινωνικά μέσα για το «biohacking», το οποίο εστιάζει στη βελτίωση της υγείας μέσω πειραματικών —και συχνά ψευδών— τάσεων. Η κατανάλωση φυτικών σιροπιών για το βήχα είναι μόνο ένα παράδειγμα (το Pei Pa Koa είναι απίθανο να λάβει σύντομα την έγκριση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων).

Αρχαίες κινεζικές θεραπευτικές τεχνικές, όπως το gua sha (το τρίψιμο του προσώπου με συγκεκριμένο είδος πέτρας), είναι επίσης της μόδας μεταξύ των νέων ανθρώπων στις δυτικές χώρες, με τα εκπαιδευτικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συγκεντρώνουν επίσης τεράστιο αριθμό προβολών.

Όσον αφορά το Pei Pa Koa, ο επίμονος βήχας δεν είναι ο μόνος εχθρός του. Το 2020, οι ΗΠΑ ανακάλεσαν το ειδικό τελωνειακό καθεστώς του Χονγκ Κονγκ, πράγμα που σημαίνει ότι τα προϊόντα που εισάγονται από την περιοχή υπόκεινται πλέον στους ίδιους δασμούς με αυτά που προέρχονται από την ηπειρωτική Κίνα.

Οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ στα κινεζικά προϊόντα —συμπεριλαμβανομένου ενός τέλους 30% που παρατάθηκε για άλλες 90 ημέρες στις 12 Αυγούστου— θα μεταφραστούν σε υψηλότερες τιμές για τους Αμερικανούς οπαδούς του Pei Pa Koa.

Τα φυτικά φάρμακα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στους δασμούς: πολλά από τα συστατικά του σιροπιού προέρχονται από την Κίνα και δεν μπορούν να προμηθευτούν από αλλού. Δεν θα υπάρξει μεγάλη ανακούφιση όσο διαρκεί ο εμπορικός πόλεμος.

Με πληροφορίες από Economist