ΗΠΑ: Έγγραφο του Λευκού Οίκου αναφέρεται σε κλοπή μοντέλων ΑΙ από κινέζικες εταιρείες

Μέσω μιας διαδικασίας, οι εν λόγω εταιρείες ουσιαστικά αντιγράφουν την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτυχθεί στις ΗΠΑ

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι θα συνεργαστεί στενότερα με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης (AI) των ΗΠΑ για την καταπολέμηση «εκστρατειών βιομηχανικής κλίμακας» από ξένους παράγοντες με στόχο την κλοπή τεχνολογικών καινοτομιών.

Ο Μάικλ Κράτσιος, Διευθυντής Πολιτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, έγραψε σε εσωτερικό σημείωμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει νέες πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι «ξένες οντότητες, με έδρα κυρίως στην Κίνα», εκμεταλλεύονται αμερικανικές εταιρείες.

Μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται «απόσταξη», οι εν λόγω εταιρείες ουσιαστικά αντιγράφουν την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αναπτύξει αμερικανικές εταιρείες, ανέφερε.

Ένας εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στις ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι η ανάπτυξη της Κίνας ήταν «αποτέλεσμα της δικής της αφοσίωσης και προσπάθειας, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας».

Τι υποστηρίζουν οι ΗΠΑ για τα φερόμενα πλάνα της Κίνας

Στο σημείωμα, ο Κράτσιος ανέφερε ότι ο στόχος ήταν να «υπονομευθεί συστηματικά η αμερικανική έρευνα και ανάπτυξη και να αποκτηθεί πρόσβαση σε αποκλειστικές πληροφορίες».

Σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί και να σταματήσει η «κακόβουλη εκμετάλλευση», ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος θα προβεί σε τέσσερις ενέργειες:

  • να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες με τις αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τις «τακτικές που χρησιμοποιούνται και τους εμπλεκόμενους παράγοντες» στις εκστρατείες απομόνωσης,
  • να εργαστεί για «καλύτερο συντονισμό» με τις εταιρείες για την καταπολέμηση των επιθέσεων,
  • να αναπτύξει ένα σύνολο «βέλτιστων πρακτικών για τον εντοπισμό, τον μετριασμό και την αποκατάσταση» αυτών και
  • να «διερευνήσει» πώς ο Λευκός Οίκος μπορεί να καταστήσει τους ξένους παράγοντες υπόλογους για τέτοιου είδους απομόνωση.

Το σημείωμα δεν περιγράφει λεπτομερώς συγκεκριμένα σχέδια δράσης κατά ξένων οντοτήτων που διαπιστώνεται ότι προβαίνουν σε απομόνωση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να σχολιάσει πέραν του εγγράφου.

Ένας εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στις ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον εξέφρασε την αντίθεσή του στην «αδικαιολόγητη καταστολή των κινεζικών εταιρειών από τις ΗΠΑ» ως απάντηση στο έγγραφο.

«Η Κίνα δεν είναι μόνο το εργοστάσιο του κόσμου, αλλά γίνεται και το εργαστήριο καινοτομίας του κόσμου», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Η ανάπτυξη της Κίνας είναι αποτέλεσμα της δικής της αφοσίωσης και προσπάθειας, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας που αποφέρει αμοιβαία οφέλη».

«Επιθέσεις» σε εταιρείες που παράγουν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης

Οι εκστρατείες «απόσταξης» διεξάγονται από εταιρείες που συνήθως διαχειρίζονται πολλές χιλιάδες μεμονωμένους λογαριασμούς για ένα συγκεκριμένο chatbot ή εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντάς τους να εμφανίζονται ως κανονικοί χρήστες.

Στη συνέχεια, αυτοί οι λογαριασμοί αναλαμβάνουν πιο συντονισμένες προσπάθειες για να «ξεκλειδώσουν» ή να αποκαλύψουν με άλλο τρόπο πληροφορίες σχετικά με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν, οι οποίες αποθηκεύονται και εφαρμόζονται στη δική τους κατασκευή και εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

«Καθώς οι μέθοδοι ανίχνευσης και μετριασμού της «απόσταξης» σε βιομηχανική κλίμακα γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες, οι ξένες οντότητες που χτίζουν τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης τους πάνω σε τόσο εύθραυστα θεμέλια δεν θα πρέπει να έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα και την αξιοπιστία των μοντέλων που παράγουν», δήλωσε ο Κράτσιος.

Αν και ο Κράτσιος δεν ανέφερε ονόματα ξένων οντοτήτων, κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI και η Anthropic έχουν δηλώσει ότι αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Νωρίτερα φέτος, η Anthropic περιέγραψε «επιθέσεις» από τρία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, τα DeepSeek, Moonshot και MiniMax, αναφέροντας ότι διαπίστωσε ότι όλα αυτά εργάζονταν με σκοπό να αντιγράψουν τα μοντέλα της Anthropic. Και τα τρία εργαστήρια εδρεύουν στην Κίνα.

Η OpenAI έχει επίσης κατηγορήσει το DeepSeek για αντιγραφή της τεχνολογίας της.

Το DeepSeek κυκλοφόρησε αρχικά πέρυσι και γρήγορα έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και chatbots μεταξύ των χρηστών.

Η εταιρεία δήλωσε τότε ότι η δημιουργία του μοντέλου κόστισε μόνο μερικά εκατομμύρια δολάρια, ένα κλάσμα των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που ξοδεύουν άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για την κατασκευή των μοντέλων και των εργαλείων τους.

Τον περασμένο μήνα, το chatbot της DeepSeek υπέστη σημαντική διακοπή λειτουργίας. Αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα μια νέα έκδοση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα τον Μάιο.

Με πληροφορίες από BBC

Ο πλανήτης θα μισήσει τους άρχοντες του ΑΙ για τις αλλαγές που θα'ρθουν

Τech & Science / Ο πλανήτης θα μισήσει τους άρχοντες του ΑΙ για τον πλούτο τους και τις αλλαγές που θα 'ρθουν

Σημάδι της εξαιρετικής ζωτικότητας του αμερικανικού καπιταλισμού, η τεχνητή νοημοσύνη -με επικεφαλής τους νέους της κυρίους SpaceX, Anthropic και OpenAI- θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος μαύρος κύκνος της παγκόσμιας οικονομίας, γράφει ο Arnaud Leparmentier της Le Monde σε μια βαρυσήμαντη στήλη του.
ΕΝΤΕΡΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ

Τech & Science / Το έντερό σας μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Eπιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι συγκεκριμένα μοτίβα στα βακτήρια του εντέρου μπορούν να εντοπίσουν άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο του Πάρκινσον χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα
THE LIFO TEAM
NOMA ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑ

Τech & Science / Ανακάλυψη βακτηρίου «ανοίγει τον δρόμο» για τη θεραπεία θανατηφόρας ασθένειας που πλήττει κυρίως παιδιά

Ένα μέχρι τώρα άγνωστο είδος βακτηρίου που εντοπίστηκε σε ασθενείς με noma θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό για την ανάπτυξη θεραπειών για την τροπική ασθένεια που προκαλεί παραμόρφωση
THE LIFO TEAM
Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Πολιτισμός / Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Ο Ντάριο Αμοντέι, CEO της Anthropic, θα συνδιοργανώσει με τον Γκρέιντον Κάρτερ και τον Μπράιαν Λορντ της CAA ένα από τα πιο περιζήτητα πάρτι του Φεστιβάλ Καννών. Η είδηση έρχεται την ώρα που το Χόλιγουντ εξακολουθεί να κοιτάζει την τεχνητή νοημοσύνη με δέος και καχυποψία.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Από app της επιθυμίας σε app της ισχύος: το Grindr μπαίνει στον κόσμο του Τραμπ

Τech & Science / Από app της επιθυμίας σε app της ισχύος: το Grindr μπαίνει στον κόσμο του Τραμπ

Το Grindr δεν είναι πια μόνο μια εφαρμογή γνωριμιών: επενδύει σε λόμπινγκ, αποκτά δικό του μηχανισμό επιρροής στην Ουάσινγκτον και πλησιάζει όλο και περισσότερο έναν πολιτικό κόσμο που έχει ήδη επιστρέψει εχθρικός απέναντι στα LGBTQ+ δικαιώματα.
THE LIFO TEAM
Η Meta θα παρακολουθεί τους υπολογιστές των εργαζομένων της για να εκπαιδεύει AI agents

Τech & Science / Η Meta θα παρακολουθεί τους υπολογιστές των εργαζομένων της για να εκπαιδεύει AI agents

Η Meta εγκαθιστά νέο εσωτερικό εργαλείο που καταγράφει κινήσεις του ποντικιού, κλικ, πληκτρολογήσεις και ορισμένα screenshots από εφαρμογές εργασίας, ώστε να χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα στην εκπαίδευση AI agents
THE LIFO TEAM
Ο Μπραντ Πιτ δεν πλακώθηκε με τον Τομ Κρουζ. Το YouTube ανοίγει μέτωπο με τα deepfakes

Τech & Science / Ο Μπραντ Πιτ δεν πλακώθηκε με τον Τομ Κρουζ: Το YouTube ανοίγει μέτωπο με τα deepfakes

Μετά το κύμα από όλο και πιο πειστικά ψεύτικα βίντεο με διάσημους, το YouTube επεκτείνει στο Χόλιγουντ το εργαλείο εντοπισμού deepfakes, δίνοντας σε δημόσια πρόσωπα τη δυνατότητα να εντοπίζουν AI βίντεο με το πρόσωπό τους και να ζητούν την αφαίρεσή τους.
THE LIFO TEAM
 
 