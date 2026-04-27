Γιατί οι μακάκοι στο Γιβραλτάρ τρώνε χώμα; Η απάντηση των επιστημόνων

Πώς τα φαγητά που αφήνουν οι τουρίστες, επηρεάζουν τους μακάκους στο Γιβραλτάρ

Μαϊμού στο Γιβραλτάρ / Φωτ.: Unsplash
Έναν, φαινομενικά, φυσικό τρόπο για να ανακουφιστούν από τον στομαχόπονο, φαίνεται πως χρησιμοποιούν οι μακάκοι στο Γιβραλτάρ, όπως προέκυψε από σχετική επιστημονική έρευνα.

Παρατηρώντας τη συμπεριφορά τους, οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως οι μακάκοι του Γιβραλτάρ τρώνε χώμα, για να ανακουφίσουν το στομάχι τους, μετά την κατανάλωση πρόχειρου φαγητού από τουρίστες.

Σύμφωνα με έρευνα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, οι περίπου 230 μακάκοι που ζουν ελεύθεροι στην περιοχή, ο μοναδικός τέτοιος πληθυσμός στην Ευρώπη, εμφανίζουν συστηματικά το φαινόμενο της γεωφαγίας, δηλαδή της σκόπιμης κατανάλωσης χώματος.

Το ερευνητικό πλαίσιο για τους μακάκους του Γιβραλτάρ

Η μελέτη βασίστηκε σε παρατήρηση διάρκειας 98 ημερών, από το καλοκαίρι του 2022 έως το καλοκαίρι του 2024. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ζώα που έρχονται πιο συχνά σε επαφή με τουρίστες καταναλώνουν και περισσότερο χώμα, ενώ η συμπεριφορά αυτή εντείνεται κατά την τουριστική περίοδο.

Παρότι οι μακάκοι τρέφονται φυσιολογικά με φύλλα, σπόρους, βότανα και, περιστασιακά, με έντομα, η πραγματικότητα στο Γιβραλτάρ είναι διαφορετική. Παρά τις απαγορεύσεις, πολλοί επισκέπτες συνεχίζουν να ταΐζουν τα ζώα, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που οι ίδιοι οι πίθηκοι αρπάζουν σνακ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, σχεδόν το 20% της τροφής που κατανάλωσαν οι μακάκοι προερχόταν από ανθρώπινες πηγές, όπως σοκολάτες, πατατάκια, ψωμί, μπισκότα και παγωτά.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η διατροφή διαταράσσει το μικροβίωμα του εντέρου τους, προκαλώντας στομαχικές ενοχλήσεις.

Γιβραλτάρ: Τι είναι η γεωφαγία

Εδώ έρχεται η γεωφαγία. Η κατανάλωση χώματος φαίνεται να λειτουργεί ως ένας φυσικός μηχανισμός αποκατάστασης, προσφέροντας βακτήρια και μέταλλα που λείπουν από το πρόχειρο φαγητό και πιθανόν βοηθώντας στη ρύθμιση της εντερικής ισορροπίας.

Παράλληλα, μπορεί να μειώνει τον ερεθισμό που προκαλείται από την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης και λιπαρών.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports.

Με πληροφορίες από Scientific Reports, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian

