Νέα λειτουργία από τη Google διευκολύνει την αναζήτηση, κάνοντας τη ζωή του κάθε χρήστη πιο γρήγορη και παραγωγική.

Αυτήν την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο σάιτ της, εισάγοντας το σύμβολο «/» στο πλαίσιο αναζήτησης, ο κέρσορας δακτυλογράφησης θα μεταβαίνει αυτόματα στο πλαίσιο της αναζήτησης, ώστε να μπορεί η Google να επεξεργάζεται το ερώτημά του χρήστη ή να αναζητά κάτι νέο.

Η συντόμευση λειτουργεί μόνο όταν βρίσκεται ο χρήστης ήδη σε μια σελίδα αποτελεσμάτων και όχι όταν βρίσκεται στην αρχική σελίδα.

Ο κέρσορας της δακτυλογράφησης εμφανίζεται επίσης στο πίσω μέρος των όρων αναζήτησης, υποδηλώνοντας ότι το εργαλείο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τροποποίηση λέξεων-κλειδιών αντί για έναρξη νέων αναζητήσεων.

Ωστόσο, η συντόμευση αυτή διασφαλίζει, ότι δεν θα χρειαστεί ο χρήστης να σέρνει το ποντίκι και να κάνει κλικ στο πεδίο κειμένου για να πραγματοποιήσει άλλη αναζήτηση.

Το νέο αυτό χαρακτηριστικό κυκλοφόρησε επίσημα χθες.

Am I noticing this really late or did @Google just add this nice little shortcut prompt to help improve the search experience? pic.twitter.com/l7QSScAPHh