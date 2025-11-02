ΤECH & SCIENCE
Ποια είναι η καλύτερη στάση ύπνου σύμφωνα με τους ειδικούς

Γιατί η στάση που κοιμάστε επηρεάζει τον ύπνο, την αναπνοή και τη σπονδυλική σας στήλη

Πολλοί πιστεύουν ότι ένας καλός ύπνος εξαρτάται από το σωστό στρώμα, το πιο δροσερό μαξιλάρι ή τα σεντόνια των 1.000 νημάτων. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, τίποτα από αυτά δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από τη στάση του σώματος όταν κοιμόμαστε.

Ο Avinesh S. Bhar, γιατρός ύπνου και ιδρυτής της πλατφόρμας τηλεϊατρικής Sliiip, εξηγεί ότι «οι πολυτελείς λεπτομέρειες βοηθούν, αλλά δεν είμαστε φτιαγμένοι για να κοιμόμαστε σαν βασιλιάδες – αυτό που μετρά περισσότερο είναι η στάση του σώματος και οι συνήθειες υγιεινής ύπνου». Το πώς τοποθετούμε το σώμα μας στο κρεβάτι επηρεάζει όχι μόνο την ποιότητα του ύπνου αλλά και το πώς αισθανόμαστε όταν ξυπνάμε.

Γιατί έχει σημασία η στάση του ύπνου

Η στάση με την οποία κοιμόμαστε επηρεάζει την αναπνοή, την κυκλοφορία και την ανοσοποιητική λειτουργία. «Για να λειτουργήσει σωστά το ανοσοποιητικό σύστημα, πρέπει να αναπνέουμε βαθιά ώστε ο αέρας να κινείται στο στήθος και η λέμφος να κυκλοφορεί ελεύθερα», εξηγεί ο Roger Washington, ιδρυτής του Sleep to Live Well Foundation.

Μελέτες δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου τα ανοσοκύτταρα μετακινούνται στους λεμφαδένες για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις φλεγμονές – και αυτό προϋποθέτει σωστή αναπνοή.

Η Anne Marie Morse, νευρολόγος και ειδική στην ιατρική του ύπνου, προσθέτει ότι η στάση του ύπνου συνδέεται άμεσα με την αποφρακτική υπνική άπνοια, μια πάθηση που αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης, καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού.
Επιπλέον, η λάθος στάση μπορεί να επιδεινώσει τη νυχτερινή καούρα ή να προκαλέσει πόνους στη μέση και τον αυχένα.

Η καλύτερη στάση για ύπνο

Αν και κάθε σώμα έχει τις δικές του ανάγκες, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν: ο ύπνος στο πλάι είναι η καλύτερη επιλογή.

Η στάση αυτή κρατά τους αεραγωγούς ανοικτούς, διευκολύνοντας την αναπνοή, σε αντίθεση με τον ύπνο ανάσκελα, όπου η γλώσσα μπορεί να μπλοκάρει τον λαιμό. Για όσους υποφέρουν από καούρες, η Dr. Morse συνιστά το αριστερό πλάι και ελαφριά ανύψωση του κορμού με μαξιλάρι σφήνα.

Έρευνα του 2024 στην Cureus έδειξε ότι όσοι κοιμούνται στο πλάι βιώνουν λιγότερους πόνους στη μέση από εκείνους που κοιμούνται μπρούμυτα, ενώ άλλη μελέτη του 2025 στην Musculoskeletal Care υποστήριξε πως τόσο η πλάγια όσο και η ύπτια θέση βοηθούν στη μείωση του πόνου.

Οι ειδικοί είναι ξεκάθαροι: η πιο επιβαρυντική στάση είναι ο ύπνος μπρούμυτα. Όταν το στήθος πιέζεται πάνω στο στρώμα, οι πνεύμονες δεν μπορούν να διασταλούν φυσικά και η αναπνοή δυσκολεύει.

Η στάση αυτή έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο υπνικής άπνοιας στους ενήλικες και με το σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου στα βρέφη. Παράλληλα, εντείνει τους πόνους στη μέση, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που συσχέτισε τον ύπνο μπρούμυτα με χρόνια οσφυαλγία.
 

