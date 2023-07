Η SpaceX εκτόξευσε ένα ευρωπαϊκό τηλεσκόπιο στο διάστημα για να μελετήσει το «σκοτεινό σύμπαν»

Το τηλεσκόπιο με την ονομασία «Ευκλείδης» της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας εκτοξεύτηκε στο διάστημα για να μελετήσει το «σκοτεινό σύμπαν».

Το βίντεο της επιτυχημένης εκτόξευσης του τηλεσκόπιου «Ευκλείδης» έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Αυτό το τηλεσκόπιο θα καταστεί εργαλείο συλλογής πληροφοριών για την επίλυση των δύο βασικών μυστηρίων του σύμπαντος:

-για την ενέργεια που έχουν οι μαύρες τρύπες

- και για τη σκοτεινή ύλη

Το τηλεσκόπιο εκτοξεύτηκε σε τροχιά από έναν πύραυλο Falcon-9 στο ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα. Σε ένα μήνα, αναμένεται να ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα και να συντάξει τον μεγαλύτερο χάρτη του Σύμπαντος που εξερεύνησε ο άνθρωπος. Αρχικά, ο «Ευκλείδης» υποτίθεται ότι θα εκτοξευόταν με ρωσικό πύραυλο, αλλά μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, αυτή η ιδέα εγκαταλείφθηκε και η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από τη SpaceX, ιδιοκτησίας του Έλον Μασκ.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρει το Reuters ένας δορυφόρος ευρωπαϊκής κατασκευής εκτοξεύθηκε το Σάββατο στο διάστημα από τη Φλόριντα με αποστολή να ρίξει νέο φως στα μυστηριώδη κοσμικά φαινόμενα που είναι γνωστά ως σκοτεινή ενέργεια και σκοτεινή ύλη, αόρατες δυνάμεις που σύμφωνα με τους επιστήμονες ευθύνονται για το 95% του γνωστού σύμπαντος.

Το τηλεσκόπιο με την ονομασία «Ευκλείδης» εκτοξεύθηκε γύρω στις 11 π.μ. ώρα Ελλάδας (1500 GMT) από τον διαστημικό σταθμό του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ.

Οι νέες γνώσεις από την αποστολή κόστους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), η οποία έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει τουλάχιστον έξι χρόνια, αναμένεται να μεταμορφώσουν την αστροφυσική και ίσως την κατανόηση της ίδιας της φύσης της βαρύτητας.

A telescope dubbed #Euclid, named after the Greek mathematician, was launched into space on board a SpaceX Falcon 9 rocket that blasted off from Florida https://t.co/XCx30GKuRU pic.twitter.com/K7VB2V2EvI