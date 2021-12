Η πρώτη 3D-printed μπριζόλα είναι γεγονός και φτιάχτηκε με τη χρήση ενός τρισδιάστατου βιο-εκτυπωτή.

Τα κύτταρα που ελήφθησαν από ζωντανή αγελάδα, μπήκαν στη συνέχεια σε στρώματα από τον 3D printer και εξελίχθηκαν στα διαφορετικά μέρη του κρέατος, όπως μύες και λίπος, δίνοντας την ίδια υφή με μία πραγματική μπριζόλα.

Μία πιθανή λύση στο τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος της κτηνοτροφίας δίνει η ανακάλυψη της τεχνολογίας για τη δημιουργία 3D-printed κρέατος.

Σύμφωνα με τον εφευρέτη Aleph Farms, η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να δημιουργήσει οποιοδήποτε κομμάτι κρέατος του μοσχαριού.

