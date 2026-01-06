ΤECH & SCIENCE
Η Hyundai βάζει ανθρωπόμορφα ρομπότ στα εργοστάσιά της από το 2028

Η εταιρεία λέει ότι τα ρομπότ θα δουλεύουν δίπλα σε ανθρώπους, αναλαμβάνοντας αρχικά βοηθητικές και χειρονακτικές εργασίες

HYUNDAI ΡΟΜΠΟΤ BOSTON DYNAMICS
Ρομπότ παρόμοιο με αυτό που θα χρησιμοποιήσει η Hyundai / Φωτ: Boston Dynamics
Η Hyundai ανακοίνωσε ότι από το 2028 σκοπεύει να βάλει ανθρωπόμορφα ρομπότ στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων της, μπαίνοντας πιο επιθετικά στην κούρσα αυτοματοποίησης που ανοίγουν μεγάλες βιομηχανίες διεθνώς.

Στο περιθώριο της εμπορικής έκθεσης CES στο Λας Βέγκας παρουσίασε το Atlas, το ανθρωποειδές ρομπότ που έχει αναπτύξει η Boston Dynamics, η οποία ανήκει στον όμιλο Hyundai. Το σχέδιο, όπως περιγράφεται, είναι τα ρομπότ να ενσωματωθούν σταδιακά στο παραγωγικό της δίκτυο, ξεκινώντας από το 2028 και επεκτεινόμενα σε εργοστάσια εκτός Κορέας.

Η εταιρεία λέει ότι το Atlas προορίζεται να δουλεύει δίπλα σε ανθρώπους, αναλαμβάνοντας αρχικά βοηθητικές και χειρονακτικές εργασίες, με στόχο να περιοριστεί η σωματική καταπόνηση των εργαζομένων και να καλυφθούν δουλειές που θεωρούνται επικίνδυνες. Σε επόμενο στάδιο, τα ρομπότ θα μπορούν να χειρίζονται μηχανές και να λειτουργούν αυτόνομα σε συγκεκριμένα τμήματα της παραγωγής. Δεν έχουν ανακοινωθεί αριθμοί ούτε κόστος.

Το θέμα της απασχόλησης παραμένει ανοιχτό. Η διοίκηση της Hyundai αναγνωρίζει ότι η είσοδος ανθρωποειδών ρομπότ προκαλεί ανησυχίες για την απώλεια θέσεων εργασίας, υποστηρίζει όμως ότι θα δημιουργηθούν νέοι ρόλοι γύρω από την εκπαίδευση, τον έλεγχο και τη συντήρησή τους.

Ιδιαίτερο βάρος έχει το γεγονός ότι στα σχέδια περιλαμβάνεται και μεγάλο εργοστάσιο της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Τζόρτζια. Η συγκεκριμένη μονάδα είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης το 2025, όταν αμερικανικές αρχές μετανάστευσης προχώρησαν σε μαζικές συλλήψεις εργαζομένων. Οι εικόνες εκείνης της επιχείρησης προκάλεσαν αντιδράσεις στη Νότια Κορέα και οδήγησαν σε διπλωματικές παρεμβάσεις, πριν τελικά οι κρατούμενοι αφεθούν ελεύθεροι.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Hyundai έχει δηλώσει ότι επενδύει μαζικά στις ΗΠΑ, τόσο στην παραγωγή αυτοκινήτων όσο και σε τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης και τεχνητής νοημοσύνης. Στο ίδιο πεδίο κινούνται και άλλοι μεγάλοι παίκτες, με την Tesla, την Amazon και κινεζικούς ομίλους να δοκιμάζουν αντίστοιχες λύσεις σε εργοστάσια και αποθήκες.

Με πληροφορίες από BBC

