Η Google παραδέχτηκε πως το βίντεο της για μοντέλο ΑΙ δεν ήταν αυτό που φαινόταν

Η Google παραδέχτηκε ότι ένα βίντεο για τις δυνατότητες που έχει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας ήταν προϊόν επεξεργασίας.

Το demo της Google για το Gemini, το οποίο έχει 1,9 εκατ. προβολές στο YouTube, δείχνει το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο σε προφορικά φωνητικά αιτήματα και βίντεο.

Στην περιγραφή του βίντεο, η Google ανέφερε ότι δεν ήταν όλα όπως φαίνονταν και πως είχε «επιταχύνει» τις απαντήσεις για χάρη του demo. Αλλά παραδέχτηκε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν ανταποκρινόταν καθόλου στη φωνητική έκκληση ή στο βίντεο. Σε μια ανάρτηση στο blog που δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα με το demo, η Google αποκάλυψε πώς έγινε στην πραγματικότητα το βίντεο.

Στο βίντεο, ένα άτομο θέτει ερωτήσεις στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Google, ενώ δείχνει αντικείμενα στην οθόνη. Για παράδειγμα, σε ένα σημείο κρατάει μια λαστιχένια πάπια και ρωτάει το Gemini αν θα επιπλεύσει. Αρχικά, δεν είναι σίγουρο από τι υλικό είναι φτιαγμένη, αλλά αφού το άτομο τη συμπιέσει η τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει σωστά το αντικείμενο.

Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να συμβαίνει στο βίντεο με την πρώτη ματιά είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που πραγματικά συνέβη. Στην πραγματικότητα εμφανίστηκε στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μια ακίνητη εικόνα της πάπιας και ρωτήθηκε από ποιο υλικό είναι φτιαγμένη. Στη συνέχεια, το μοντέλο τροφοδοτήθηκε με μια αναφορά που εξηγούσε ότι η πάπια κάνει ένα θόρυβο και τρίζει όταν συμπιέζεται, κι αυτή η «βοήθεια» είχε ως αποτέλεσμα τη σωστή αναγνώριση.

Gemini represents a significant leap forward in how AI can help improve our daily lives. Welcome to the Gemini era → https://t.co/vmnUvVT2X7 pic.twitter.com/r6Q5Qq7wYH