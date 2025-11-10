ΤECH & SCIENCE
Ο καφές ίσως προστατεύει από τις αρρυθμίες, δείχνει νέα μελέτη

Για χρόνια, ο καφές θεωρούνταν απαγορευτικός για όσους πάσχουν από καρδιακές αρρυθμίες

Φωτ: Pixabay
Για χρόνια, ο καφές θεωρούνταν απαγορευτικός για όσους πάσχουν από καρδιακές αρρυθμίες. Ωστόσο, μια νέα μελέτη δείχνει ότι μπορεί να έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή να λειτουργεί προστατευτικά.

Η κλινική δοκιμή με τίτλο Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf) περιέλαβε 200 ασθενείς με εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή (A-fib), μια πάθηση που προκαλεί αίσθημα παλμών και μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες:

  • Η πρώτη σταμάτησε εντελώς την καφεΐνη,
  • ενώ η δεύτερη συνέχισε να καταναλώνει τουλάχιστον έναν καφέ την ημέρα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης DECAF 

Μετά από έξι μήνες παρακολούθησης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι συνέχισαν να πίνουν καφέ είχαν 17% μικρότερη πιθανότητα υποτροπής της αρρυθμίας και παρέμειναν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς νέο επεισόδιο, σε σύγκριση με όσους απείχαν από την καφεΐνη.

Συνολικά, η επανεμφάνιση της αρρυθμίας καταγράφηκε στο 47% της ομάδας του καφέ, έναντι 64% στην ομάδα αποχής.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Γκρέγκορι Μάρκους, καρδιολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε στο NBC News ότι τα ευρήματα «δείχνουν πόσο προστατευτικός μπορεί να είναι ο καφές με καφεΐνη απέναντι στην κολπική μαρμαρυγή».

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούνταν με ηλεκτροκαρδιογραφήματα και φορητούς αισθητήρες ώστε να καταγράφεται η στιγμή επανεμφάνισης της αρρυθμίας. Παράλληλα, κατέγραφαν μόνοι τους την ημερήσια κατανάλωση καφέ μέσω τακτικών διαδικτυακών ελέγχων.

Περιορισμοί και επιφυλάξεις

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ορισμένους περιορισμούς στη μελέτη. Δεν υπολογίστηκε η πρόσληψη καφεΐνης από άλλα ροφήματα, ενώ δεν ελήφθη υπόψη ούτε η διατροφή ούτε η φυσική δραστηριότητα των συμμετεχόντων.

Η καρδιολόγος Τζοάνα Κοντρέρας από το νοσοκομείο Mount Sinai στη Νέα Υόρκη χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «καθησυχαστικά» για όσους έχουν κολπική μαρμαρυγή και πίνουν καφέ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αποδεικνύεται πως ο καφές έχει προστατευτική δράση.

«Αυτό δείχνει ότι μπορείς να πιεις έναν καφέ το πρωί και να είσαι καλά, ακόμη κι αν έχεις A-fib», είπε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Guardian

 
 
 
