ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

«Ποπ κορν αντί για πατατάκια» κι άλλες 4 αλλαγές στην καθημερινότητα για πιο υγιές έντερο

Το μυστικό για τη σωστή λειτουργία του εντέρου «είναι πολύ πιο εύκολο απ’ όσο νομίζετε», σημειώνει ο Dr Xand σε άρθρο του για το BBC

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Ποπ κορν αντί για πατατάκια» κι άλλες 4 αλλαγές στην καθημερινότητα για πιο υγιές έντερο Facebook Twitter
Το «μυστικό» για τη σωστή λειτουργία του εντέρου «είναι πολύ πιο εύκολο απ’ όσο νομίζετε», σημειώνει ο Dr Xand / Φωτ.: Unsplash
0

Με ένα απλό scroll στα social media, ξεπηδούν από παντού αμέτρητα προϊόντα που υπόσχονται να «βελτιώσουν την υγεία του εντέρου».

Η φροντίδα του μικροβιώματος –των τρισεκατομμυρίων μικροοργανισμών που ζουν στο πεπτικό μας σύστημα– έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλές θέμα συζήτησης ανάμεσα στους διατροφολόγους, καθώς η δυσλειτουργία του εντέρου μπορεί να επηρεάσει άμεσα «τα πάντα: από την πέψη και την ανοσία μέχρι τη διάθεση και τον ύπνο», όπως γράφει ο Dr Xand στο BBC.

Η υγεία του εντέρου βασίζεται στην ισορροπία των σωστών βακτηρίων και στην κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες, ώστε το πεπτικό να λειτουργεί ομαλά και το σώμα να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή του κατάσταση.

Το «μυστικό» για τη σωστή λειτουργία του εντέρου «είναι πολύ πιο εύκολο απ’ όσο νομίζετε», σημειώνει ο Dr Xand, προτείνοντας μερικά πρακτικά tips. Όπως σχολιάζει, «αντί να ξοδεύετε χρήματα σε ακριβά προβιοτικά ποτά ή σνακ, δοκιμάστε πέντε απλές διατροφικές αλλαγές που θα δώσουν φυσική ώθηση στο έντερό σας».

Οι εναλλακτικές προτάσεις του Dr Xand είναι οι εξής:

1. Αντικαταστήστε τα πατατάκια με ποπ κορν

Το ποπ κορν είναι δημητριακό ολικής άλεσης, γεμάτο φυτικές ίνες που τρέφουν τα καλά βακτήρια του εντέρου. Είναι επίσης πιο ελαφρύ και λιγότερο επεξεργασμένο σε σχέση με τα κλασικά πατατάκια.

2. Αντικαταστήστε τα γλυκά με αποξηραμένα φρούτα

Αν λατρεύετε τα ζαχαρωτά, αυτή η αλλαγή ίσως σας δυσκολέψει στην αρχή. Ωστόσο, τα αποξηραμένα βερίκοκα, οι σταφίδες ή οι χουρμάδες ικανοποιούν την επιθυμία για γλυκό, ενώ προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και φυσικά σάκχαρα – ευεργετικά τόσο για το έντερο όσο και για τα επίπεδα ενέργειας.

3. Προσθέστε φακές ή ρεβίθια στη σάλτσα σας

Τα όσπρια είναι γεμάτα πρεβιοτικές ίνες που λειτουργούν ως «τροφή» για τα καλά βακτήρια του εντέρου. Επιπλέον, προσθέτουν υφή και πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης, καθιστώντας το γεύμα πιο θρεπτικό και μειώνοντας την κατανάλωση κρέατος χωρίς να στερείστε γεύση.

4. Αντικαταστήστε τους ξηρούς καρπούς με γεύση με φυσικούς

Οι καραμελωμένοι ή αλατισμένοι ξηροί καρποί περιέχουν συχνά υπερβολικό αλάτι και ζάχαρη. Οι φυσικοί ξηροί καρποί, αντίθετα, παρέχουν καλά λιπαρά και φυτικές ίνες, χωρίς τα πρόσθετα που το έντερό σας θα προτιμούσε να αποφύγει.

5. Αντικαταστήστε το παγωτό με κατεψυγμένα φρούτα και κεφίρ

Το παγωτό μπορεί να ικανοποιεί τους γευστικούς κάλυκες, όμως τα κατεψυγμένα μούρα με κεφίρ προσφέρουν φυσική γλυκύτητα, αντιοξειδωτικά και ζωντανές καλλιέργειες που ενισχύουν το μικροβίωμα.

Το πιο σημαντικό για την υγεία του εντέρου -και συνολικά του οργανισμού- είναι να υπάρχει ποικιλία τροφών ολικής άλεσης πλούσιων σε φυτικές ίνες, όπως φρούτα και λαχανικά. Όσο για τα συμπληρώματα και τα προβιοτικά, οι ειδικοί συμφωνούν: δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι προσφέρουν οφέλη. Πολλά από αυτά τα προϊόντα, όπως ροφήματα ή σκόνες που υπόσχονται «θαύματα», κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ - ένα έξοδο που θεωρείται περιττό.
 

Το σημαντικότερο στοιχείο για την υγεία του εντέρου —και συνολικά του οργανισμού— είναι η κατανάλωση ποικιλίας τροφών ολικής άλεσης, πλούσιων σε φυτικές ίνες, όπως φρούτα και λαχανικά.

Όσο για τα συμπληρώματα και τα προβιοτικά, οι ειδικοί συμφωνούν: δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι προσφέρουν πραγματικά οφέλη. Πολλά από αυτά τα προϊόντα, όπως ροφήματα ή σκόνες που υπόσχονται «θαύματα», κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ — ένα έξοδο που θεωρείται περιττό.

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μικροβίωμα, gut-brain axis, προβιοτικά: Tι σημαίνουν όλα αυτά για το έντερό σου;

Ζωή στα καλύτερά της / Μικροβίωμα, gut-brain axis, προβιοτικά: Tι σημαίνουν όλα αυτά για το έντερό σου;

Μία συζήτηση με την κλινική διαιτολόγο, βιολόγο και τεχνολόγο τροφίμων Άννα Αρτεμίου για την εντερική υγεία και τη σημασία της, στο πλαίσιο της σειράς podcast «Ζωή στα καλύτερά της», με την υποστήριξη των συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL.
ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΛΙΑΚΑΚΟΥ
Επαναστατική ανακάλυψη: Εντερικά μικρόβια απομακρύνουν «παντοτινά χημικά» από το σώμα

Τech & Science / Επαναστατική ανακάλυψη: Εντερικά μικρόβια απομακρύνουν «παντοτινά χημικά» από το σώμα

Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ δείχνει ότι συγκεκριμένα εντερικά μικρόβια απορροφούν επικίνδυνες χημικές ουσίες Pfas και τις αποβάλλουν μέσω των κοπράνων - Έρχεται νέο προβιοτικό συμπλήρωμα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Σεξιστικός» ο αλγόριθμος του Facebook που προβάλλει θέσεις εργασίας, σύμφωνα με πόρισμα της γαλλικής Αρχής Ισότητας

Τech & Science / «Σεξιστικός» ο αλγόριθμος του Facebook που προβάλλει θέσεις εργασίας, σύμφωνα με πόρισμα της γαλλικής Αρχής Ισότητας

Σε δοκιμές, εννέα στους δέκα χρήστες που είδαν αγγελίες για θέσεις μηχανικών ήταν άνδρες, ενώ το ίδιο ποσοστό των χρηστών που είδαν αγγελίες για νηπιαγωγούς ήταν γυναίκες
LIFO NEWSROOM
Βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σ’ ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα;

Τech & Science / Πόσο κοντά βρισκόμαστε σ’ ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα;

Σύμφωνα με το βιβλίο «Nuclear Age», ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από ποτέ, με την παρουσία τουλάχιστον εννέα πυρηνικών δυνάμεων και την έλλειψη αποτελεσματικού διεθνούς πλαισίου για τον περιορισμό της απειλής.
LIFO NEWSROOM
 
 