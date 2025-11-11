Καιρός - Ζιακόπουλος: Συννεφιά, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες στη χώρα

Βροχές αλλά και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Μετά την κακοκαιρία που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας το προηγούμενο εικοσιτετράωρο, ο γνωστός μετεωρολόγος εκτιμά πως σημειώθηκαν οι τελευταίες αξιόλογες βροχές του τριημέρου και οι επόμενες ημέρες προβλέπονται καλύτερες σε ό,τι αφορά τον καιρό.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην πρόγνωσή του, στον προσωπικό του ιστότοπο, σήμερα οι άνεμοι βαθμιαία θα γίνουν στις περισσότερες περιοχές βορειοδυτικοί με ένταση που θα φτάσει μέχρι και τα 6 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία στα βόρεια δε θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς και στα νότια θα φθάσει τους 24 βαθμούς.

Η πρόγνωση του Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Σχετικά με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν την Τετάρτη, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος αναφέρει ότι «στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και στις Β. Σποράδες, την Εύβοια, την Α-ΝΑ Πελοπόννησο και την Κρήτη δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς και πρόσκαιρες βροχές».

«Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πιθανώς τοπικά στο Ν. Αιγαίο 6 μποφόρ, ενώ θερμοκρασία δε θα αλλάξει σημαντικά», συνεχίζει.

Τέλος, σχετικά με τον καιρό της Πέμπτης, εξηγεί πως «μόνο στη Β. Κρήτη είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές».

«Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Α-ΒΑ Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση», καταλήγει.