Βρήκαν νέο είδος μέλισσας - Πήρε το όνομά της από σειρά του Netflix

Αυστραλοί επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο είδος μέλισσας με μικροσκοπικά κέρατα και της έδωσαν «ένα κατάλληλα διαβολικό όνομα», όπως σχολιάζει το BΒC.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν το Megachile Lucifer ενώ παρατηρούσαν ένα σπάνιο αγριολούλουδο που εντοπίζεται μόνο στις οροσειρές Bremer στην περιοχή Goldfields της Δυτικής Αυστραλίας.

Την ανακοίνωση έκανε σήμερα το Πανεπιστήμιο Κέρτιν, στο Περθ.

Τα «εξαιρετικά διακριτικά, προεξέχοντα κέρατα» βρίσκονται μόνο στη θηλυκή μέλισσα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αμυντικός μηχανισμός, για τη συλλογή γύρης ή νέκταρ ή για τη συλλογή υλικών όπως ρητίνη για φωλιές.

Η επικεφαλής επιστήμονας της μελέτης Κιτ Πρέντεργκαστ, της σχολής μοριακών επιστημών και ζωής του πανεπιστημίου αυτού, δήλωσε ότι έδωσαν το όνομα «Λούσιφερ» (Εωσφόρος)- λόγω της όψης που προσδίδουν τα μικρά κέρατα που φέρει στο κεφάλι η μέλισσα- καθώς έχει δει τη σειρά του Netflix «Lucifer», εξηγώντας ότι είναι το πρώτο νέο μέλος αυτής της ομάδας μελισσών εδώ και 20 χρόνια, όπως αναφέρει το BBC.

«Το θηλυκό είχε απίστευτα μικρά κέρατα στο κεφάλι», σημείωσε η ίδια σε έκδοση του πανεπιστημίου.

Η επιστήμονας και θαυμάστρια της σειράς «Lucifer» του Netflix έκρινε ότι το όνομα αυτό ταίριαζε απόλυτα στην εμφάνιση της μέλισσας.

«Είναι το πρώτο νέο μέλος της ομάδας των μελισσών εδώ και πάνω από 20 χρόνια, πράγμα που δείχνει πόσο πολλά είδη ζωής έχουμε ακόμη να ανακαλύψουμε, μεταξύ άλλων και σε περιοχές που απειλούνται από την εξόρυξη μετάλλων, όπως η Γκόλντφιλντς», όπου ανακαλύφθηκε η «Λούσιφερ», σημείωσε η Πρέντεργκαστ.

Η ειδική ελπίζει πως η ανακάλυψη αυτή θα καταφέρει να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα πολλά άγνωστα ακόμη είδη που μπορεί να υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές.

«Καθώς το νέο είδος ανακαλύφθηκε στην ίδια περιοχή με το αγριολούλουδο που είναι είδος προς εξαφάνιση, μπορεί και τα δύο (είδη) να απειλούνται από τη διατάραξη του οικοσυστήματός τους και από άλλες διαδικασίες, όπως η κλιματική αλλαγή», προειδοποίησε.

«Πολλές μεταλλευτικές εταιρείες εξακολουθούν να μην καταγράφουν τις γηγενείς μέλισσες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ίσως να χάνουμε είδη, ιδίως αυτά που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση των απειλούμενων φυτών και οικοσυστημάτων. Κινδυνεύουμε να τα χάσουμε προτού ακόμη γνωρίσουμε την ύπαρξή τους», υπογράμμισε.

Σχεδόν όλα τα φυτά που ανθοφορούν εξαρτώνται από άγριους επικονιαστές, ιδιαίτερα τις μέλισσες, αλλά η απώλεια του βιότοπού τους και η κλιματική αλλαγή οδηγούν στην εξαφάνιση πολλών ειδών ζωτικής σημασίας.

