GTA 6: Κι άλλη καθυστέρηση στην κυκλοφορία, ανακοίνωσε η Rockstar Games

Το νέο αυτό χρονοδιάγραμμα προέκυψε μετά από προηγούμενη αναβολή που είχε θέσει ως ημερομηνία κυκλοφορίας του GTA 6, την 26η Μαΐου 2026

LifO Newsroom
LifO Newsroom
GTA 6: Κι άλλη καθυστέρηση στην κυκλοφορία ανακοίνωσε η Rockstar Games
Η Rockstar Games ανακοίνωσε ότι η επόμενη μεγάλη έκδοση της σειράς Grand Theft Auto VI θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, καθιστώντας σαφές ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των παικτών.

Η εταιρεία, με σχετική ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε: «Λυπούμαστε που απαιτείται περισσότερος χρόνος, αλλά αυτοί οι επιπλέον μήνες θα μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι με το επίπεδο ποιότητας που έχετε δικαίως συνηθίσει και αξίζετε».

Το νέο αυτό χρονοδιάγραμμα προέκυψε μετά από προηγούμενη αναβολή που είχε θέσει ως ημερομηνία κυκλοφορίας την 26η Μαΐου 2026. 

Η ανακοίνωση ξάφνιασε πολλούς παίκτες αλλά και επενδυτές. Σύμφωνα με την Take‑Two Interactive (μητρική εταιρεία της Rockstar), η αναβολή μπορεί να θεωρηθεί «στρατηγική», καθώς η νέα ημερομηνία τοποθετείται σε περίοδο εορτών - εν μέσω της οποίας οι πωλήσεις και η εμπορική απήχηση είναι συχνά αυξημένες.

Ωστόσο, η μετοχή της Take-Two κατέγραψε πτώση έως και 6-8 % μετά την ανακοίνωση, αντικατοπτρίζοντας την ανησυχία της αγοράς για την καθυστέρηση.

Η Rockstar επισημαίνει ότι η νέα έκδοση του GTA θα περιλαμβάνει τη «σύγχρονη» εκδοχή της Vice City, καθώς και το φανταστικό κράτος Leonida, στο οποίο θα εξελίσσεται η δράση.

Αν και πολλοί χρήστες εξέφρασαν απογοήτευση, κάποιοι μιλούν για ακόμη μεγαλύτερη πιθανότητα νέας καθυστέρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη ανακοίνωση για τη μετάθεση έγινε τον Μάιο του 2025, ενώ τώρα έρχεται η δεύτερη σε λιγότερο από έξι μήνες. 

LIFO NEWSROOM
 
 