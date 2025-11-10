ΤECH & SCIENCE
Η Apple ετοιμάζει νέα δορυφορικά χαρακτηριστικά για το iPhone

Πλοήγηση χωρίς σήμα και μηνύματα με φωτογραφίες εκτός δικτύου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Apple ετοιμάζει νέα δορυφορικά χαρακτηριστικά για το iPhone
Η Apple σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες δορυφορικής συνδεσιμότητας των iPhone, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg. Παρότι τα τρέχοντα μοντέλα επιτρέπουν ήδη επικοινωνία έκτακτης ανάγκης και κλήση οδικής βοήθειας χωρίς κάλυψη δικτύου, η εταιρεία φαίνεται να ετοιμάζει μια σειρά από νέες, πιο «έξυπνες» λειτουργίες που θα μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο εκτός σήματος.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Mark Gurman, η Apple εργάζεται πάνω σε:

  • API για προγραμματιστές, ώστε εφαρμογές τρίτων να μπορούν να αξιοποιούν τη δορυφορική σύνδεση.
  • Offline έκδοση των Apple Maps, που θα επιτρέπει πλοήγηση χωρίς δίκτυο ή Wi-Fi.
  • Δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών μέσω δορυφόρου σε μηνύματα.
  • Αναβαθμισμένη «φυσική χρήση», που θα επιτρέπει σύνδεση σε δορυφόρο ακόμη και αν η συσκευή δεν «βλέπει» τον ουρανό.

Οι νέες αυτές λειτουργίες θα καθιστούν το iPhone πλήρως λειτουργικό ακόμη και σε απομονωμένες περιοχές, από βουνά και ερήμους μέχρι θαλάσσιες ζώνες, όπου δεν υπάρχει κάλυψη από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το The Information, η Apple εξετάζει τη δυνατότητα ενίσχυσης των 5G δικτύων μέσω δορυφόρων, ώστε να αυξηθεί η κάλυψη και η σταθερότητα του σήματος.

Οι βασικές υπηρεσίες θα παραμείνουν δωρεάν, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να πληρώνουν τους παρόχους κινητής για πιο εξελιγμένα πακέτα δορυφορικής υποστήριξης. Παράλληλα, η Globalstar, δορυφορικός συνεργάτης της Apple, αναβαθμίζει τις υποδομές της με τη χρηματοδοτική συμβολή της ίδιας της εταιρείας, ώστε να υποστηρίξει τις επερχόμενες τεχνολογίες.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, τα μελλοντικά iPhone θα μετατραπούν σε πραγματικά “off-grid” συσκευές, φέρνοντας μια νέα εποχή επικοινωνίας χωρίς όρια κάλυψης.

