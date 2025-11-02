ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Η απροσδόκητη γλώσσα που καταλαβαίνουν καλύτερα τα chatbots

Μελέτη εξέτασε πώς τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα απαντούν στα ίδια ερωτήματα σε 26 γλώσσες - Στην έκτη θέση η αγγλική

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η απροσδόκητη γλώσσα που καταλαβαίνουν καλύτερα τα chatbots Facebook Twitter
Εικονογράφηση: bianka/ LIFO
0

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ και της Microsoft κατέδειξε ότι τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης χειρίζονται την πολωνική γλώσσα με μεγαλύτερη ακρίβεια από την αγγλική, παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων εκπαίδευσης.

Η μελέτη αξιολόγησε 26 γλώσσες, εξετάζοντας πώς μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, μεταξύ των οποίων τα OpenAI, Google Gemini, Qwen, Llama και DeepSeek, απαντούν στα ίδια ερωτήματα σε κάθε γλώσσα. Στα συνολικά αποτελέσματα, τα πολωνικά συγκέντρωσαν ποσοστό ακρίβειας 88%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση, ενώ τα αγγλικά περιορίστηκαν στην έκτη, με 83,9%.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης α τα αποτελέσματα ήταν πιο σύνθετα και λιγότερο προβλέψιμα απ’ ό,τι αναμενόταν. Όπως σημείωσαν, «η αγγλική δεν απέδωσε καλύτερα σε όλα τα μοντέλα· στα εκτενή κείμενα, τα πολωνικά αποδείχθηκαν σαφώς πιο αποτελεσματικά».

Το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών της Πολωνίας σχολίασε ότι η γλώσσα, γνωστή για τη γραμματική της πολυπλοκότητα, «φαίνεται να δυσκολεύει τους ανθρώπους, όχι όμως και την τεχνητή νοημοσύνη». Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι τα μοντέλα πέτυχαν υψηλή ακρίβεια στα πολωνικά, παρότι τα δεδομένα εκπαίδευσης στη γλώσσα αυτή είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τα αγγλικά ή τα κινεζικά.

Αντίθετα, τα κινεζικά κατετάγησαν 23α μεταξύ των 26 γλωσσών, δηλαδή τέταρτα από το τέλος.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι δέκα πιο αποτελεσματικές γλώσσες για την επικοινωνία με την τεχνητή νοημοσύνη είναι:

  1. Πολωνικά (88%)
  2.  Γαλλικά (87%) 
  3. Ιταλικά (86%) 
  4. Ισπανικά (85%)
  5. Ρωσικά (84%) 
  6. Αγγλικά (83,9%)
  7. Ουκρανικά (83,5%)
  8. Πορτογαλικά (82%)
  9. Γερμανικά (81%)
  10. Ολλανδικά (80%).
Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σ’ ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα;

Τech & Science / Πόσο κοντά βρισκόμαστε σ’ ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα;

Σύμφωνα με το βιβλίο «Nuclear Age», ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από ποτέ, με την παρουσία τουλάχιστον εννέα πυρηνικών δυνάμεων και την έλλειψη αποτελεσματικού διεθνούς πλαισίου για τον περιορισμό της απειλής.
LIFO NEWSROOM
Η Ε.Ε. αποσύρει iPhone από την αγορά λόγω υπερβολικής ακτινοβολίας

Τech & Science / Η ΕΕ αποσύρει iPhone από την αγορά λόγω υπερβολικής ακτινοβολίας

Η υπόθεση ξεκίνησε στη Γαλλία, όταν τεχνικοί έλεγχοι αποκάλυψαν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ξεπερνούσε το όριο SAR, δηλαδή τον δείκτη που υπολογίζει πόση ακτινοβολία απορροφά ο ανθρώπινος οργανισμός
LIFO NEWSROOM
Αυξάνονται τα κρούσματα υπνικής άπνοιας στους καύσωνες

Τech & Science / Αυξάνονται τα κρούσματα υπνικής άπνοιας στους καύσωνες

Η υπνική άπνοια, κατά την οποία η αναπνοή του ατόμου διακόπτεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν προκαλεί απλώς υπερβολική υπνηλία, αλλά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπέρτασης, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2
LIFO NEWSROOM
Παγκόσμια βλάβη στη Microsoft: Προβλήματα σε Outlook, Teams, Minecraft και μεγάλες εταιρείες

Τech & Science / Παγκόσμια βλάβη στη Microsoft: Προβλήματα σε Outlook, Teams, Minecraft και μεγάλες εταιρείες

Η εταιρεία αναφέρει ότι «ορισμένοι χρήστες του Microsoft 365 ενδέχεται να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή δυσκολίες σύνδεσης», ενώ οι μηχανικοί της εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Σπίτι στην Πισιδία χτίστηκε με λίθους που φέρουν στα ελληνικά επιστολή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Καρακάλλα

Τech & Science / Τουρκία: Σπίτι στην Πισιδία χτίστηκε με λίθους που φέρουν στα ελληνικά επιστολή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Καρακάλλα

Το σπίτι χτίστηκε τη δεκαετία του 1950 από κατοίκους που, δίχως να το γνωρίζουν, χρησιμοποίησαν πέτρες από τα ερείπια της αρχαίας πόλης Τακίνα στο Πολυδώριο Πισιδίας
LIFO NEWSROOM
 
 