Η Google απέλυσε 28 εργαζομένους που συμμετείχαν σε διαμαρτυρία για το συμβόλαιο με το Ισραήλ

Η Google απέλυσε 28 εργαζόμενους, μετά τις καθιστικές διαμαρτυρίες στα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Υόρκη και στο Σάνιβεϊλ της Καλιφόρνια με τη συμμετοχή δεκάδων υπαλλήλων, για το επίμαχο Project Nimbus - ένα συμβόλαιο ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Ισραήλ, που πραγματοποιείται από κοινού με την Amazon.

Οι απολύσεις ανακοινώθιηκαν χθες, Τετάρτη 17/4, ενώ μία ημέρα νωρίτερα εννέα εργαζόμενοι της Google είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της «καταπάτησης» των δύο γραφείων. «Η σωματική παρεμπόδιση της εργασίας άλλων εργαζομένων και η παρεμπόδιση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας είναι μια σαφής παραβίαση των πολιτικών μας και μια εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά», ανέφερε σε δήλωσή της εκπρόσωπος της Google.

BREAKING— @google also orders for arrest of of its own workers in SUNNYVALE who sat in for 10 hours at @googlecloud CEO @thomasortk’s personal office, demanding google cut Project Nimbus, the company’s $1.2 billion contract with Israel.



arrests were caught on our livestream pic.twitter.com/pgLe4gkybY