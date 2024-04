ΤΙΜΕ: Οι εργαζόμενοι της Google «επαναστατούν» για το συμβόλαιο ύψους 1,2 δισ. δολαρίων με το Ισραήλ

«Project Nimbus»: Η Google δέχεται εσωτερικές πιέσεις για το συμβόλαιο ύψους 1,2 δισ. δολαρίων με το Ισραήλ, με μερίδα εργαζομένων της να καταγγέλλουν τη χρήση εργαλειών τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο στη Γάζα και στη δολοφονία αμάχων.

Στο κέντρο του Μανχάταν στις 4 Μαρτίου, ο διευθύνων σύμβουλος της Google για το Ισραήλ, Μπαράκ Ρεγκέβ, μιλούσε σε ένα συνέδριο για την προώθηση της ισραηλινής τεχνολογίας, όταν ένα μέλος του ακροατηρίου σηκώθηκε όρθιο για να διαμαρτυρηθεί.

«Είμαι μηχανικός λογισμικού του Google Cloud και αρνούμαι να κατασκευάσω τεχνολογία που τροφοδοτεί τη γενοκτονία, το απαρτχάιντ ή την παρακολούθηση», φώναξε ο διαδηλωτής, ο οποίος φορούσε ένα πορτοκαλί μπλουζάκι με λευκό λογότυπο της Google που έγραφε «καμία τεχνολογία για το απαρτχάιντ!». Ο εργαζόμενος της Google, ο 23χρονος μηχανικός λογισμικού Έντι Χάτφιλντ, αποδοκιμάστηκε από το ακροατήριο και γρήγορα απομακρύνθηκε από την αίθουσα, όπως φαίνεται σε βίντεο της εκδήλωσης. Μετά από μια παύση, ο Ρεγκέβ σχολίασε:

«Ένα από τα προνόμια του να εργάζεσαι σε μια εταιρεία που εκπροσωπεί δημοκρατικές αξίες είναι να δίνεις χώρο σε διαφορετικές απόψεις».

Τρεις ημέρες αργότερα, η Google απέλυσε τον Χάτφιλντ.

BREAKING—PRO-PALESTINE @googlecloud ENGINEER DISRUPTS @Google ISRAEL DIRECTOR AT GOOGLE-SPONSORED ISRAELI TECH CONFERENCE IN NYC. The worker demanded that Google STOP using worker labor to power genocide against Palestinians in Gaza. #NoTechForApartheid pic.twitter.com/t2mqCqFFay

Ο Χάτφιλντ συγκαταλέγεται σε μια ομάδα εργαζομένων της Google που καλεί τον τεχνολογικό κολοσσό να εγκαταλείψει το Project Nimbus, ένα συμβόλαιο ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Ισραήλ, που πραγματοποιείται από κοινού με την Amazon. Η ομάδα που ονομάζεται No Tech for Apartheid, αριθμεί ήδη 40 υπαλλήλους της Google που συμμετέχουν ενεργά, ενώ -όπως υποστηρίζει η οργάνωση- εκατοντάδες ακόμη εργαζόμενοι στηρίζουν τους στόχους τους.

Το TIME μίλησε με πέντε νυν και πέντε πρώην εργαζόμενους της Google για το θέμα, πολλοί από τους οποίους περιέγραψαν ένα αυξανόμενο αίσθημα οργής για το ενδεχόμενο η Google να βοηθά το Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα. Δύο από τους πρώην εργαζόμενους της Google δήλωσαν ότι παραιτήθηκαν από τη Google τον τελευταίο μήνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το Project Nimbus.

Η διαμαρτυρία της No Tech for Apartheid αφορά τόσο το τι δεν γνωρίζει το κοινό για το Project Nimbus όσο και το τι γνωρίζει, σημειώνει το αποκλειστικό δημοσίευμα του Time.

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ανακοίνωσε τη συμφωνία το 2021, η σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud από την Google και την Amazon στην ισραηλινή κυβέρνηση και τον στρατό.

Το Project Nimbus φέρεται να περιλαμβάνει τη δημιουργία από την Google μιας ασφαλούς παρουσίας του Google Cloud στο ισραηλινό έδαφος, η οποία θα επιτρέψει στην ισραηλινή κυβέρνηση να εκτελεί μεγάλης κλίμακας ανάλυση δεδομένων, εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και φιλοξενία βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Google, με μικρή εποπτεία από την εταιρεία. Έγγραφα της Google, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω του Intercept το 2022, υποδηλώνουν ότι οι υπηρεσίες της Google που προσφέρονται στο Ισραήλ μέσω του Cloud της έχουν δυνατότητες όπως η ανίχνευση προσώπου μέσω AI, η αυτοματοποιημένη κατηγοριοποίηση εικόνων και η παρακολούθηση αντικειμένων.

Περαιτέρω λεπτομέρειες της σύμβασης είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες στη δημόσια σφαίρα. Μεγάλο μέρος της απογοήτευσης των εργαζομένων έγκειται σε αυτό που καταγγέλλουν ως έλλειψη διαφάνειας από πλευράς Google σχετικά με το τι άλλο περιλαμβάνει το Project Nimbus και την πλήρη φύση της σχέσης της εταιρείας με το Ισραήλ. Ούτε η Google, ούτε η Amazon, ούτε το Ισραήλ, έχουν περιγράψει τις συγκεκριμένες δυνατότητες που προσφέρονται στο Ισραήλ στο πλαίσιο της σύμβασης. Σε δήλωσή του, ένας εκπρόσωπος της Google δήλωσε:

«Ήμασταν πολύ σαφείς ότι η σύμβαση Nimbus αφορά εργασίες που εκτελούνται στην εμπορική μας πλατφόρμα από υπουργεία της ισραηλινής κυβέρνησης, όπως το Οικονομικών, το Υγείας, το Μεταφορών και το Παιδείας. Οι εργασίες μας δεν απευθύνονται σε εξαιρετικά ευαίσθητα ή διαβαθμισμένα στρατιωτικά project που σχετίζονται με τα όπλα ή τις υπηρεσίες πληροφοριών».

Όλοι οι πελάτες της Google Cloud, δήλωσε ο εκπρόσωπος, πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους παροχής υπηρεσιών και την πολιτική αποδεκτής χρήσης της εταιρείας. «Η εν λόγω πολιτική απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών της Google για την παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων άλλων ή τη συμμετοχή σε βία που μπορεί να προκαλέσει θάνατο, σοβαρή βλάβη ή τραυματισμό» υπογράμμισε.

Εκπρόσωπος της Amazon δήλωσε ότι η εταιρεία «επικεντρώνεται στο να καταστήσει τα οφέλη της κορυφαίας παγκοσμίως τεχνολογίας cloud μας διαθέσιμα σε όλους τους πελάτες μας, όπου κι αν βρίσκονται», προσθέτοντας ότι υποστηρίζει τους εργαζόμενους που πλήττονται από τον πόλεμο και συνεργάζεται με ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αιτήματα του TIME για σχολιασμό.

Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η τεχνολογία της Google ή της Amazon έχει χρησιμοποιηθεί σε δολοφονίες αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας. Οι εργαζόμενοι της Google λένε ότι βασίζουν τις διαμαρτυρίες τους στα εξής τρία γεγονότα: στη ρητή δήλωση του ισραηλινού υπουργείου Οικονομικών το 2021 ότι το Nimbus θα χρησιμοποιηθεί από το υπουργείο Άμυνας, στη φύση των υπηρεσιών που πιθανόν να είναι διαθέσιμες στην ισραηλινή κυβέρνηση εντός του cloud της Google και στην προφανή αδυναμία της Google να παρακολουθεί τι μπορεί να κάνει το Ισραήλ με την τεχνολογία της.

Οι εργαζόμενοι ανησυχούν ότι η εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία cloud της Google θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παρακολούθηση, στρατιωτική στόχευση ή ως «πολεμικό όπλο». Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η Google και η Amazon φέρονται να μην μπορούν να εμποδίσουν συγκεκριμένους βραχίονες της ισραηλινής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του ισραηλινού στρατού, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους και δεν μπορούν να ακυρώσουν τη σύμβαση για λόγους δημόσιας πίεσης.

Πρόσφατες αναφορές στον ισραηλινό Τύπο αναφέρουν ότι οι αεροπορικές επιδρομές διεξάγονται με την υποστήριξη ενός συστήματος στόχευσης τεχνητής νοημοσύνης, για το οποίο δεν είναι γνωστό ποιος πάροχος cloud -αν υπάρχε- παρέχει την υπολογιστική υποδομή που πιθανώς απαιτείται για τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος.

Οι εργαζόμενοι της Google σημειώνουν ότι για λόγους ασφαλείας, οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν συχνά πολύ περιορισμένη εικόνα -αν έχουν- για το τι συμβαίνει στους κυρίαρχους διακομιστές cloud των κυβερνητικών πελατών τους. «Δεν έχουμε μεγάλη εποπτεία στο τι κάνουν οι πελάτες του cloud, για ευνόητους λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής» λέει η Τζάκι Κέι, μηχανικός έρευνας στο εργαστήριο DeepMind AI της Google.

«Αλλά τότε τι διαβεβαίωση έχουμε ότι οι πελάτες δεν κάνουν κατάχρηση αυτής της τεχνολογίας για στρατιωτικούς σκοπούς;» διερωτάται η Κέι.

A livestream of what's happening RIGHT NOW outside @Google SF office, where @Google workers, tech workers, and community are joining to demand #NoTechForApartheid and an end to Project Nimbus: https://t.co/Q2Ss8Qe1lp pic.twitter.com/jJNWn105JD