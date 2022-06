Η Apple αναβαθμίζει το CarPlay- Παρουσίασε νέο ταμπλό αυτοκινήτου

Η Apple ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει το CarPlay, με στόχο να συνδέεται καλύτερα το λογισμικό της με τα βασικά συστήματα οδήγησης των αυτοκινήτων.

Η εταιρεία παρουσίασε ένα νέο ταμπλό αυτοκινήτου, που ανέφερε ότι θα μπορεί να εμφανίζει δεδομένα όπως η ταχύτητα, το επίπεδο καυσίμων όπως και τα χιλιόμετρα που μπορεί να διανύσει το όχημα.

Ακόμη, η Apple ανέφερε ότι είναι σε συζητήσεις με αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Ford, η Nissan, η Mercedes-Benz και η Honda. Περαιτέρω ανακοινώσεις αναμένονται στα τέλη του επόμενου χρόνου.

Το λογισμικό θα συνδέεται περισσότερο με τα βασικά συστήματα οδήγησης, σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις του, που περιορίζονταν στις οθόνες ψυχαγωγίας του οχήματος για την αναπαραγωγή μουσικής και την εμφάνιση χαρτών.

Παρότι το λογισμικό της Apple για οχήματα κυκλοφορεί από το 2014 και επί του παρόντος είναι διαθέσιμο σε πάνω από 600 μοντέλα- ανάμεσά τους μερικές μοτοσυκλέτες- είναι σε μεγάλο βαθμό ξεχωριστό από τα λειτουργικά συστήματα του αυτοκινήτου, σημειώνει το Reuters.

Για παράδειγμα, οι οδηγοί θα πρέπει να βγουν από το σύστημα ακόμη και για βασικές λειτουργίες, όπως η ρύθμιση του κλιματιστικού, μια αδυναμία που το επικαιροποιημένο σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να αντιμετωπίσει.

