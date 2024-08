Το «χάσμα οργασμού» παραμένει για τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας

Οι ερευνητές και οι θεραπευτές του σεξ γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι οι γυναίκες σε ετεροφυλόφιλες σχέσεις τείνουν να έχουν λιγότερους οργασμούς από ό,τι οι άνδρες. Μια μεγάλη νέα μελέτη δείχνει ότι αυτό το «χάσμα οργασμού» παραμένει - και δεν βελτιώνεται με την ηλικία.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Sexual Medicine, διαπίστωσε ότι σε όλες τις ηλικίες, οι άνδρες όλων των σεξουαλικών προσανατολισμών ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά οργασμού κατά τη διάρκεια του σεξ -από 70% έως 85%- σε σύγκριση με 46% έως 58% για τις γυναίκες. Οι ομοφυλόφιλες και οι αμφιφυλόφιλες γυναίκες ηλικίας 35 έως 49 ετών ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά οργασμού από τις ετεροφυλόφιλες ομολόγους τους.

Η μελέτη συγκέντρωσε στοιχεία από οκτώ έρευνες Singles in America, οι οποίες χρηματοδοτούνται και διεξάγονται από το Match.com ετησίως σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Kinsey, το ερευνητικό πρόγραμμα για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, ενώ συμμετείχαν περισσότεροι από 24.000 ανύπαντροι Αμερικανοί μεταξύ 18 και 100 ετών.

Οι ερευνητές ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για το αν τα ποσοστά οργασμού διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία. Η Αμάντα Τζέσελμαν, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Kinsey και επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας, δήλωσε ότι πίστευε ότι η ομάδα θα μπορούσε να βρει αποδείξεις ότι το χάσμα του οργασμού στενεύει καθώς οι γυναίκες αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση, μαθαίνουν τι τους αρέσει και, ίσως, οι σύντροφοί τους αναπτύσσουν δεξιότητες για να τις βοηθήσουν να απολαύσουν.

Ωστόσο, ενώ οι ηλικιωμένοι ομοφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλοι άνδρες και οι ομοφυλόφιλες γυναίκες είχαν υψηλότερα ποσοστά οργασμού, «δεν είδαμε πραγματικά αποδείξεις για το κλείσιμο του χάσματος του οργασμού συνολικά» δήλωσε η Τζέσελμαν, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι μελλοντικές μελέτες θα διερευνήσουν περαιτέρω τη σχέση ηλικίας και οργασμού.

«Πραγματικά, ως κοινωνία, δίνουμε προτεραιότητα στην ευχαρίστηση των ανδρών και υποτιμούμε τη σεξουαλική ευχαρίστηση των γυναικών. Και νομίζω ότι αυτό συμβάλλει στις συνεχείς ανισότητες» υπογράμμισε η Τζέσελμαν.

Οι περιορισμοί

Η Έμιλυ Ναγκόσκι, σεξουαλική παιδαγωγός και συγγραφέας του βιβλίου «Come Together» -η οποία δεν εργάστηκε στη νέα μελέτη- δήλωσε ότι ένας περιορισμός της μελέτης ήταν ότι η έρευνα ρώτησε: «Όταν έχετε σεξουαλική επαφή γενικά, τι ποσοστό του χρόνου έχετε συνήθως οργασμό;».

Όμως δεν παρείχε έναν πιο συγκεκριμένο ορισμό για το τι σημαίνει σεξουαλική επαφή. Οι έρευνες δείχνουν ότι η πλειονότητα των γυναικών απαιτεί κάποια μορφή διέγερσης της κλειτορίδας προκειμένου να έρθει σε οργασμό. Έτσι, αν οι ετεροφυλόφιλες γυναίκες όριζαν ως σεξουαλική επαφή μόνο την κολπική διείσδυση, είναι λογικό να υπάρχει σημαντικό χάσμα στα ποσοστά οργασμού, δήλωσε η ίδια. Μια πιο αποκαλυπτική ερώτηση θα μπορούσε να είναι:

«Ποιο ποσοστό του σεξ που κάνετε σας αρέσει;». δήλωσε η Δρ Ναγκόσκι. «Ο οργασμός δεν είναι το μέτρο μιας σεξουαλικής συνάντησης. Η ευχαρίστηση είναι το μέτρο μιας σεξουαλικής συνάντησης» εξήγησε.

Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι οι άνθρωποι να ξοδεύουν χρόνο για να βρουν τι είναι αυτό που κάνει μια σεξουαλική επαφή ικανοποιητική γι' αυτούς - το οποίο συχνά περιλαμβάνει πράγματα όπως η σύνδεση, η εμπιστοσύνη και η άνεση, δήλωσε η Κρίστεν Μαρκ, καθηγήτρια στο Eli Coleman Institute for Sexual and Gender Health στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι για να βιώσει κανείς τη σεξουαλική ευχαρίστηση, οπότε είναι σημαντικό να μην εξισώνουμε το χάσμα του οργασμού με το χάσμα της ευχαρίστησης», πρόσθεσε.

Η Δρ Μαρκ δήλωσε ότι αυτό μπορεί να ισχύει μεγαλώνοντας, όταν παράγοντες όπως οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά την εμμηνόπαυση, τα προβλήματα στύσης του συντρόφου ή άλλες προκλήσεις υγείας μπορεί να δυσχεράνουν τις γυναίκες να έχουν αξιόπιστο οργασμό κατά τη διάρκεια του σεξ - αλλά μπορεί να εξακολουθούν να απολαμβάνουν το σεξ που κάνουν.

Απόρροια της πατριαρχικής στάσης απέναντι στο σεξ το «χάσμα οργασμού»

Την ίδια στιγμή που οι ερευνητές και οι εμπειρογνώμονες του σεξ ζητούν μια πιο διαφοροποιημένη κατανόηση του τι κάνει το σεξ «επιτυχημένο», εκφράζουν απογοήτευση για το γεγονός ότι οι ετεροφυλόφιλες γυναίκες όλων των ηλικιών εξακολουθούν να μην έχουν τόσους πολλούς οργασμούς όσο οι σύντροφοί τους.

Η Λόρι Μιντζ, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και συγγραφέας του βιβλίου «Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters - and How to Get It», δήλωσε ότι τα ευρήματα της μελέτης υπογραμμίζουν την ανάγκη για ολοκληρωμένη σεξουαλική εκπαίδευση. Αλλά αυτό δεν αρκεί.

Οι γυναίκες πρέπει να καταλάβουν τι βρίσκουν απολαυστικό και στη συνέχεια να αισθάνονται σίγουρες και άνετα επικοινωνώντας το στους συντρόφους τους, δήλωσε η Δρ Μιντζ. Αυτό απαιτεί μια στάση που να μεταδίδει «αξίζω την ευχαρίστηση όσο και ο σύντροφός μου», πρόσθεσε - και απαιτεί επίσης έναν σύντροφο που είναι δεκτικός και ανοιχτός. Η Δρ Μιντζ αναγνώρισε ότι και τα δύο είναι πιο εύκολο να ειπωθούν παρά να γίνουν, αποκαλώντας το χάσμα οργασμού ένα «ύπουλο» υποπροϊόν της πατριαρχικής στάσης απέναντι στο σεξ.

Οι γυναίκες που δεν είναι σε θέση να έρθουν σε οργασμό ή που απλώς δεν κάνουν σεξ που να αισθάνονται καλά, μπορούν να μιλήσουν στον γενικό γιατρό τους, πρόσθεσε η Δρ Μαρκ - αν και παραπονέθηκε ότι τείνει να πέφτει στους ασθενείς και όχι στους επαγγελματίες υγείας η πρωτοβουλία για συζητήσεις σχετικά με τη σεξουαλική υγεία. Και αναγνώρισε ότι οι περισσότεροι γιατροί εκπαιδεύονται ελάχιστα ή καθόλου στη σεξουαλική υγεία.

Παρόλα αυτά, «είναι δουλειά τους να σας συναντήσουν εκεί που βρίσκεστε και να σας βρουν τους πόρους που χρειάζεστε», δήλωσε η Δρ Μαρκ.

Για παράδειγμα, θέματα όπως η ξηρότητα και ο πόνος κατά τη διάρκεια του σεξ μετά την εμμηνόπαυση -τα οποία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά σε τεράστιο βαθμό τον οργασμό- είναι αντιμετωπίσιμα. Αλλά η ίδια και άλλοι ειδικοί σε θέματα σεξουαλικής υγείας τόνισαν ότι υπάρχουν μεγαλύτερα ζητήματα στην όλη υπόθεση. Μεταξύ αυτών, η παρατεταμένη ιδέα ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση των γυναικών είναι κατά κάποιο τρόπο δευτερεύουσα. «Μπορεί να διορθωθεί. Θα χρειαστεί εκπαίδευση, και ενδυνάμωση, χρήση της λέξης "κλειτορίδα" και αποδοχή των δονητών και των λιπαντικών» δήλωσε η Δρ Μαρκ.

