Google: Η μεγάλη αλλαγή που έρχεται στο Discover

Η Google ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι ενημερώνει τη σελίδα Discover στην εφαρμογή αναζήτησης, ώστε να επιτρέπεται οι χρήστες να λαμβάνουν περισσότερο περιεχόμενο από τους δημιουργούς που τους αρέσουν.

Η ενημέρωση έρχεται μετά από μια λειτουργία που κυκλοφόρησε η Google τον περασμένο μήνα, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέγουν τους ιστότοπους ειδήσεων και τα ιστολόγια της επιλογής τους για την ενότητα Κορυφαίες Ιστορίες στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τις επόμενες εβδομάδες, η Google αναφέρει ότι οι χρήστες θα αρχίσουν επίσης, να βλέπουν διαφορετικούς τύπους περιεχομένου στο Discover, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, YouTube Shorts και αναρτήσεων από X και Instagram από δημιουργούς σε όλο το Διαδίκτυο.

Στο μέλλον, η Google θα προσθέσει περισσότερους τύπους πηγών σε αυτό το εγχείρημα, ανέφερε.

Με αυτές τις κινήσεις, η Google προσπαθεί να δώσει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο στο περιεχόμενό τους, ενώ παράλληλα επεκτείνει τη σελίδα Discover για να μια ευρύτερη ποικιλία πηγών.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποια είναι τα κριτήρια της Google για την εμφάνιση εξατομικευμένου περιεχομένου δημιουργών στη σελίδα Discover.

Για να χρησιμοποιήσει κανείς τη λειτουργία, όταν βλέπει περιεχόμενο από έναν συγκεκριμένο δημιουργό ή ιστοσελίδα, μπορεί να πατήσει το όνομά του για να δει όλο το περιεχόμενό του σε μία σελίδα και να επιλέξει να τον ακολουθήσει.

«Αυτές οι ανακοινώσεις έρχονται σε μια εποχή που πολλοί βλέπουν την επισκεψιμότητά τους να μειώνεται κατακόρυφα λόγω της αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης της Google» σχολιάζει το TechCrunch, επισημαίνοντας πως η Google λάνσαρε ακόμη και ένα προϊόν που ονομάζεται Offerwall για να επιτρέψει στους εκδότες να κερδίζουν έσοδα από πηγές εκτός από τις διαφημίσεις.

Με πληροφορίες από TechCrunch