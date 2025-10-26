ΤECH & SCIENCE
Έρευνα: Το φάρμακο αδυνατίσματος που ρίχνει και τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Άσχετα με τα πόσα κιλά χάνει ο ασθενής, η σεμαγλουτίδη, φαίνεται να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού

LifO Newsroom
Φωτ: Pixabay
Ένα από τα πιο γνωστά φάρμακα για την απώλεια βάρους, η σεμαγλουτίδη, φαίνεται να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού, ανεξάρτητα από το πόσα κιλά χάνει ο ασθενής, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη του είδους της που δημοσιεύθηκε στο Lancet.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι άνω των 45 ετών με αυξημένο βάρος ή παχυσαρκία, δείχνει ότι το φάρμακο, δραστική ουσία των σκευάσματαων Wegovy και Ozempic μεταξύ άλλων, προσφέρει καρδιοπροστατευτικά οφέλη πέρα από την απώλεια βάρους.

Τα αποτελέσματα της διεθνούς κλινικής δοκιμής SELECT, που συντονίστηκε από το University College London (UCL), δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες που έλαβαν εβδομαδιαίες ενέσεις σεμαγλουτίδης είχαν 20% μικρότερο κίνδυνο να υποστούν σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, όπως έμφραγμα, εγκεφαλικό ή θάνατο από καρδιαγγειακή νόσο, σε σχέση με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Η μείωση του κινδύνου παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από την απώλεια βάρους, γεγονός που, σύμφωνα με τους ερευνητές, δείχνει ότι το φάρμακο δρα με πολλαπλούς μηχανισμούς που ωφελούν την καρδιά.

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Τζον Ντινφιλντ από το Ινστιτούτο Καρδιαγγειακής Επιστήμης του UCL, εξήγησε ότι «το λίπος γύρω από την κοιλιά είναι πιο επικίνδυνο για την καρδιά απ’ ό,τι το συνολικό σωματικό βάρος — κάτι που εξηγεί γιατί η μείωση της περιφέρειας μέσης συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα». Ωστόσο, πρόσθεσε, «τα δύο τρίτα των καρδιοπροστατευτικών επιδράσεων της σεμαγλουτίδης παραμένουν ακόμη ανεξήγητα».

«Η σεμαγλουτίδη έχει χαρακτηριστεί ως “ενέσιμη θεραπεία αδυνατίσματος”, αλλά τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι δρα πέρα από την απώλεια κιλών. Πρόκειται για φάρμακο που επηρεάζει άμεσα τις παθήσεις της καρδιάς και άλλες ασθένειες που συνδέονται με τη γήρανση», τόνισε ο καθηγητής Τζον Ντινφιλντ.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι θετικές επιδράσεις δεν περιορίζονται σε άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI). Ακόμη και όσοι είχαν κανονικό βάρος εμφάνισαν παρόμοια καρδιοπροστατευτικά οφέλη.

Τα αποτελέσματα αυτά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται σήμερα τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας.

«Δεν χρειάζεται να χάσει κανείς πολλά κιλά ούτε να έχει υψηλό BMI για να δει βελτίωση στην υγεία της καρδιάς», υπογράμμισε ο Ντινφιλντ. «Αν ο στόχος είναι η πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, δεν έχει νόημα να περιορίζεται η χρήση του φαρμάκου μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα ή αποκλειστικά σε άτομα με σοβαρή παχυσαρκία».

Παράλληλα, ο ίδιος επισήμανε ότι η ευρεία χρήση τέτοιων φαρμάκων πρέπει να συνοδεύεται από προσεκτική παρακολούθηση πιθανών παρενεργειών, καθώς η σεμαγλουτίδη και τα παρόμοια σκευάσματα χρησιμοποιούνται πλέον από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

«Τα ευρήματα ανοίγουν νέους δρόμους, αλλά απαιτούν και προσοχή. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά όχι μόνο τα οφέλη, αλλά και τους κινδύνους», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian

