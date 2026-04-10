Εποχική αλλεργία: Πώς να προστευτείτε από τη γύρη

Η άνοιξη έχει φέρει μαζί της μεγαλύτερες σε διάρκεια ημέρες, αυξημένες θερμοκρασίες αλλά και τη γύρη, με αποτέλεσμα όσοι έχουν αλλεργία σε αυτήν να υποφέρουν.

Η αλλεργία στη γύρη ενεργοποιείται όταν τα μόρια στον αέρα έρχονται σε επαφή με το αναπνευστικό σύστημα και τα μάτια. Το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί τότε να αντιδράσει και να απελευθερώσει ισταμίνη, η οποία προκαλεί φλεγμονή, διεύρυνση των αιμοφόρων αγγείων και συμπτώματα όπως καταρροή, δάκρυα και τσούξιμο στα μάτια.

Η έναρξη, η διάρκεια και η ένταση της περιόδου γύρης διαφέρουν κάθε χρόνο και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και τους φυσιολογικούς κύκλους των φυτών.

«Τα δέντρα είναι φυσικά όντα· ακολουθούν έναν κύκλο παραγωγής γύρης με δυνατά έτη ακολουθούμενα από πιο αδύναμα, όπου συγκεντρώνουν ενέργεια», δήλωσε η Astha Tiwari, επιστήμονας στη Μονάδα Μυκητολογίας και Αεροβιολογίας στο βελγικό δημόσιο ινστιτούτο υγείας Sciensano, στο Euronews Health.

Πρόσθεσε ότι η παραγωγή γύρης απαιτεί πολλή ενέργεια από τα δέντρα, οπότε τα δυνατά έτη ακολουθούνται πάντα από πιο αδύναμα.

Γίνονται οι περίοδοι εμφάνισης της γύρης πιο μεγάλες;

Η συχνότητα αλλεργιών στη γύρη στον ευρωπαϊκό πληθυσμό εκτιμάται στο 40%, καθιστώντας τη μία από τις πιο κοινές αλλεργιογόνες ουσίες στην ήπειρο.

Μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρείται σε αστικές περιοχές λόγω παραγόντων όπως η ρύπανση και αλλαγές στον τρόπο ζωής.

«Αν κοιτάξουμε τα αποτελέσματα της τελευταίας δεκαετίας, βλέπουμε ότι οι περίοδοι γύρης γίνονται μεγαλύτερες, ξεκινούν λίγο νωρίτερα και η ένταση της γύρης αυξάνεται», δήλωσε η Tiwari.

Αυτό συνδέεται πιθανώς με την κλιματική αλλαγή, καθώς οι θερμότερες θερμοκρασίες ευνοούν την πρώιμη άνθηση των φυτών, προκαλώντας νωρίτερη έναρξη της περιόδου γύρης.

Μελέτη που παρακολουθεί δεδομένα γύρης από σταθμούς στη Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο για 30 έως 44 χρόνια βρήκε ότι τα περισσότερα είδη δέντρων παρουσίασαν συνολική αύξηση των ετήσιων επιπέδων γύρης και των μέγιστων τιμών, παράλληλα με νωρίτερη έναρξη της περιόδου γύρης.

Η αύξηση της θερμοκρασίας και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στον ατμοσφαιρικό αέρα ενισχύουν την ανάπτυξη των φυτών και αυξάνουν την παραγωγή γύρης, παρατείνοντας τις περιόδους γύρης και αυξάνοντας τις συγκεντρώσεις της. Οι άνθρωποι γίνονται πιο ευαίσθητοι σε ένα αλλεργιογόνο όσο περισσότερο εκτίθενται σε αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι με περισσότερα φυτά να παράγουν περισσότερη γύρη για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, οι αλλεργίες σχετικές με τη γύρη θα αυξηθούν.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από αλλεργικό πυρετό λόγω της γύρης αμβροσίας ενδέχεται να διπλασιαστεί, από 33 σε 77 εκατομμύρια άτομα, έως το 2050.

Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε;

Η ρύπανση και η γύρη σχηματίζουν έναν φαύλο κύκλο, με τη μία να ενισχύει την άλλη, αυξάνοντας την ευαισθησία των ανθρώπων.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδιαίτερα το διοξείδιο του αζώτου, το όζον και τα σωματίδια, έχει βρεθεί ότι αλλάζει χημικά τα μόρια της γύρης, καθιστώντας τα πιο αλλεργιογόνα και επιθετικά.

Δεν είναι όλοι είναι εξίσου ευαίσθητοι στη γύρη. Ακόμη και χαμηλές συγκεντρώσεις γύρης στον αέρα μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα σε άτομα με υψηλή ευαισθησία.

Οι αλλεργικές αντιδράσεις στη γύρη μπορούν να επηρεάσουν τον ύπνο, την ψυχική ευεξία και την ποιότητα ζωής, καθώς και την παραγωγικότητα ή την επίδοση των παιδιών στο σχολείο, σύμφωνα με το European Climate and Health Observatory.

Υπάρχουν, όμως, μέτρα που μπορούν να μειώσουν την έκθεση κατά τις ημέρες αιχμής της γύρης:

Κλείνετε τα παράθυρα στο σπίτι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για αερισμό, προτιμήστε νωρίς το πρωί ή το βράδυ, όταν η συγκέντρωση γύρης είναι χαμηλότερη.

Ντους και αλλαγή ρούχων μετά την επιστροφή στο σπίτι μειώνουν την ποσότητα γύρης που μπαίνει στο σπίτι. Όπου είναι δυνατόν, στεγνώστε τα ρούχα μέσα στο σπίτι.

Όταν βγαίνετε έξω, τα γυαλιά ηλίου προστατεύουν τα μάτια από τα σωματίδια. Οι αλλεργιογόνοι παράγοντες προσκολλώνται στους φακούς επαναχρησιμοποιούμενων φακών επαφής, επομένως οι μιας χρήσης φακοί ή γυαλιά είναι καλύτερη επιλογή.

Οι παράκτιες περιοχές μπορεί να είναι ευνοϊκές για τους αλλεργικούς, καθώς το θαλασσινό αεράκι και η λιγότερη βλάστηση μειώνουν την ποσότητα γύρης στον αέρα.

Με πληροφορίες από euronews.com