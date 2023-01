«Έπεσαν» Microsoft Outlook και Teams -Προβλήματα για χιλιάδες χρήστες

Εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν προβλήματα στις υπηρεσίες Microsoft, ανάμεσά τους το Teams και το Outlook.

Η Microsoft δεν ανέφερε τον αριθμό των χρηστών που επηρεάστηκαν, όμως δεδομένα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφοριών για την κατάσταση διαφόρων ιστοτόπων και υπηρεσιών Downdetector έδειξαν τουλάχιστον 3.900 περιστατικά διακοπής στην Ινδία και πάνω από 900 στην Ιαπωνία. Αναφορές για διακοπές αναφέρθηκαν επίσης στην Αυστραλία, τη Βρετανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Downdetector εντοπίζει διακοπές αντιπαραβάλλοντας αναφορές για την κατάσταση διαφόρων ιστοτόπων από πηγές, μεταξύ των οποίων λάθη που αναφέρουν οι χρήστες στην πλατφόρμα της.

«Εντοπίσαμε ένα ενδεχόμενο ζήτημα δικτύωσης και επανεξετάζουμε την τηλεμετρία προκειμένου να προσδιορίσουμε τα επόμενα βήματα επίλυσης», ανέφερε σε ένα τουίτ η Microsoft.

Η Microsoft αναφέρθηκε μέσω tweet στο ζήτημα δικτύωσης, λέγοντας πως ένα τμήμα των χρηστών αντιμετωπίζουν προβλήματα με την πλατφόρμα.

We're investigating issues impacting multiple Microsoft 365 services. More info can be found in the admin center under MO502273.