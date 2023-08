Έλον Μασκ: Έρχονται κλήσεις και βιντεοκλήσεις στο X

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, X αναμένεται να αποκτήσει υπηρεσίες κλήσεων και βίντεοκλήσεων για τους χρήστες της, σύμφωνα με ανάρτηση του ιδιοκτήτη της πλατφόρμας, Έλον Μασκ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Έλον Μασκ, οι χρήστες του X δεν θα χρειάζονται αριθμό τηλεφώνου για τις λειτουργίες αυτές οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στο iOS της Apple, στο Android της Google και στους προσωπικούς υπολογιστές.

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.