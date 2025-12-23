ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Εικόνα από το τηλεσκόπιο James Webb αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν συγκρούονται δύο γαλαξίες

Σύμφωνα με τη NASA, η μελέτη ενωμένων γαλαξιών όπως αυτών αποτελεί βασικό σκέλος της αποστολής του τηλεσκοπίου James Webb

The LiFO team
The LiFO team
Εικόνα από το τηλεσκόπιο James Webb αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν συγκρούονται δύο γαλαξίες Facebook Twitter
Φωτογραφία: NASA/CHANDRA/JWST
0

Μια εντυπωσιακή νέα εικόνα από το Διάστημα αποτυπώνει δύο σπειροειδείς γαλαξίες την ώρα που βρίσκονται στη μέση μιας αργής, κοσμικής σύγκρουσης, να λάμπουν σε αποχρώσεις του μπλε, του κόκκινου και του ασημί.

Στο στιγμιότυπο διακρίνονται οι γαλαξίες NGC 2207 και IC 2163, καθώς κινούνται σταδιακά ο ένας προς τον άλλον, εγκλωβισμένοι σε έναν βαρυτικό «χορό».

Για τη δημιουργία της εικόνας, οι επιστήμονες συνέθεσαν δεδομένα υπέρυθρης ακτινοβολίας που κατέγραψε το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb (JWST) – το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο που έχει εκτοξευθεί ποτέ στο Διάστημα – με παρατηρήσεις ακτίνων Χ από το διαστημικό παρατηρητήριο Chandra της NASA, δημιουργώντας μια ενιαία, πολυφασματική απεικόνιση.

Όπως φαίνονται από τη Γη, ο μεγαλύτερος γαλαξίας, ο NGC 2207, κυριαρχεί στο κάδρο, ενώ ο μικρότερος IC 2163 πέφτει επάνω στο εξωτερικό του άκρο. Καθώς αλληλεπιδρούν βαρυτικά, οι σπειροειδείς βραχίονές τους παραμορφώνονται και επιμηκύνονται, με ρεύματα άστρων και αερίων να εκτινάσσονται στο Διάστημα.

Εικόνα από το τηλεσκόπιο James Webb αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν συγκρούονται δύο γαλαξίες Facebook Twitter
Σύνθετη εικόνα των γαλαξιών NGC 2207 και IC 2163/Φωτογραφία: X-ray: NASA/CXC/SAO
Εικόνα από το τηλεσκόπιο James Webb αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν συγκρούονται δύο γαλαξίες Facebook Twitter
X-ray ακτίνες/Φωτογραφία: NASA/CHANDRA/JWST
Εικόνα από το τηλεσκόπιο James Webb αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν συγκρούονται δύο γαλαξίες Facebook Twitter
Υπέρυθρη εικόνα/Φωτογραφία: NASA/CHANDRA/JWST

Σε ορισμένες περιοχές, το αέριο και η σκόνη συμπιέζονται – συνθήκες που ευνοούν τη γέννηση νέων άστρων – σχηματίζοντας αυτό που οι επιστήμονες περιγράφουν ως έναν περίπλοκο «ιστό χάους».

Η συγκεκριμένη κοσμική σύγκρουση αποτελεί μία από τις τέσσερις εικόνες βασισμένες σε δεδομένα του Chandra που δόθηκαν στη δημοσιότητα την ίδια χρονική στιγμή.

Σύμφωνα με τη NASA, η μελέτη ενωμένων γαλαξιών όπως αυτών αποτελεί βασικό σκέλος της αποστολής του τηλεσκοπίου James Webb, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία ακριβέστερων μοντέλων για το πώς οι γαλαξίες σχηματίζονται, εξελίσσονται και τελικά συγχωνεύονται στη διάρκεια του κοσμικού χρόνου.

Με πληροφορίες από euronews.com

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

TikTok: Η ιδιοκτήτρια εταιρεία ByteDance υπέγραψε συμφωνίες για να αποφύγει την απαγόρευση στις ΗΠΑ

Τech & Science / TikTok: Η ιδιοκτήτρια εταιρεία ByteDance υπέγραψε συμφωνίες για να αποφύγει την απαγόρευση στις ΗΠΑ

Σε υπόμνημα, το TikTok ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει σε «πάνω από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν έναν κόσμο ατελείωτων δυνατοτήτων ως μέρος μιας ζωτικής παγκόσμιας κοινότητας»
THE LIFO TEAM
 
 