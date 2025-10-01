Κρόνος: Προοπτική ύπαρξης ζωής στους δορυφόρους του μετά την ανακάλυψη οργανικών ουσιών

Η πιθανότητα ένας από τους δορυφόρους του Κρόνου να μπορεί να φιλοξενήσει ζωή έχει αυξηθεί, σύμφωνα με ειδικούς, μετά την ανακάλυψη μιας σειράς ουσιών με βάση τον άνθρακα που εκτοξεύονται από τον Εγκέλαδο (σ.σ. ένας από τους δορυφόρους του Κρόνου).

Η αποστολή Cassini – που ολοκληρώθηκε το 2017 – αποκάλυψε ότι ο Εγκέλαδος διαθέτει πίδακα κόκκων παγωμένου νερού και ατμών, οι οποίοι εκρήγνυνται από το υπέδαφος στο νότιο πόλο του.

Το φαινόμενο αυτό έχει πλέον καταγραφεί και από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, με τον πίδακα να φτάνει σχεδόν τις 6.000 μίλια στο Διάστημα. Η πηγή του υλικού αυτού θεωρείται ότι είναι ένας αλμυρός ωκεανός που βρίσκεται κάτω από τον παγωμένο φλοιό του δορυφόρου.

Τώρα, ερευνητές που μελετούν δεδομένα της αποστολής Cassini αναφέρουν ότι ανακάλυψαν οργανικές ουσίες μέσα στον πίδακα, με ορισμένους τύπους μορίων να ανιχνεύονται εκεί για πρώτη φορά.

Ο δρ. Nozair Khawaja, από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αυξάνουν την ήδη γνωστή πολυπλοκότητα της χημείας που λαμβάνει χώρα κάτω από την επιφάνεια του Εγκέλαδου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Aστρονόμοι ανακάλυψαν 128 νέα φεγγάρια σε τροχιά γύρω από τον Κρόνο

Σε δημοσίευσή τους στο περιοδικό Nature Astronomy, ο Khawaja και οι συνεργάτες του ανέφεραν πως η προηγούμενη εργασία τους είχε αποκαλύψει την παρουσία οργανικών ουσιών και αλάτων μέσα σε κόκκους πάγου που βρέθηκαν σε έναν δακτύλιο του Κρόνου, γνωστό ως “δακτύλιος Ε”, ο οποίος αποτελείται από υλικό που εκτινάσσεται από τον Εγκέλαδο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Khawaja, το υλικό αυτού του δακτυλίου είναι μηνών ή και ετών, πράγμα που σημαίνει ότι η σύνθεσή του μπορεί να έχει αλλοιωθεί από την ακτινοβολία. Αντίθετα, η νέα μελέτη αναλύει δεδομένα που προέρχονται από κόκκους πάγου οι οποίοι βρέθηκαν μέσα στον ίδιο τον πίδακα.

«Αυτοί οι κόκκοι ήταν μόλις λίγων λεπτών [παλιοί]», είπε ο Khawaja. «Αυτό σημαίνει ότι αυτό που καταγράφουμε εδώ είναι στην πραγματικότητα το καθαρό δείγμα από το υπέδαφος».

Τα αποτελέσματα, βασισμένα σε δεδομένα ενός οργάνου που ονομάζεται Cosmic Dust Analyzer, όχι μόνο επιβεβαιώνουν την παρουσία οργανικών ουσιών που είχαν βρεθεί παλαιότερα στον δακτύλιο Ε του Κρόνου – δείχνοντας ότι προέρχονται από τον Εγκέλαδο – αλλά αποκαλύπτουν και την παρουσία άλλων τύπων. Και ενώ κάποιοι από αυτούς είχαν ήδη ανιχνευθεί από τα όργανα της Cassini, άλλοι δεν είχαν βρεθεί ποτέ ξανά στον πίδακα.

Αν και τα νέα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι υπάρχει ζωή στον Εγκέλαδο, ο Khawaja δήλωσε πως δείχνουν ότι λαμβάνουν χώρα πολύπλοκες χημικές διεργασίες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον σχηματισμό ουσιών βιολογικής σημασίας.

Τα αποτελέσματα, πρόσθεσε, ενισχύουν τα σχέδια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) να διερευνήσει τον δορυφόρο για σημάδια ζωής. «Νομίζω ότι όλα τα σήματα είναι θετικά εδώ για τον Εγκέλαδο», είπε.

Ο δρ. Jörn Helbert, επικεφαλής του τμήματος του ηλιακού συστήματος στην ESA, δήλωσε στον Guardian ότι το σχέδιο για τη νέα αποστολή – η οποία ελπίζει να εκτοξευθεί γύρω στο 2042 – περιλαμβάνει έναν δορυφόρο που θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Εγκέλαδο και θα πετάξει μέσα από τους πίδακες, καθώς και έναν προσεδαφιστή που θα κατέβει στην περιοχή του νότιου πόλου του φεγγαριού.

Η νέα μελέτη, πρόσθεσε, αποδεικνύει ότι πολύπλοκα προβιοτικά μόρια προέρχονται από τον υπόγειο ωκεανό του Εγκέλαδου. «Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πλέον όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορέσει ο Εγκέλαδος να φιλοξενήσει ζωή – υγρό νερό, ενέργεια και πολύπλοκα προβιοτικά μόρια», είπε ο Helbert. «Αυτό καθιστά εξαιρετικά επίκαιρη την αποστολή που θα αναζητήσει σημάδια ζωής».

Με πληροφορίες από Guardian