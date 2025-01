CEO OpenAI: Οι ψηφιακοί «εργαζόμενοι» έρχονται από το 2025

Οι ψηφιακοί «εργαζόμενοι», δηλαδή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό μίας εταιρείας, αναμένεται να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Οι πρώτοι «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης, όπως τους αποκαλεί, ενδέχεται να αρχίσουν να εργάζονται για διάφορους οργανισμούς από φέτος, έγραψε ο Άλτμαν, καθώς οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης (AI) αναζητούν χρήσεις που αποφέρουν κέρδη, μετά από χρόνια σημαντικών επενδύσεων στην τεχνολογία.

Η Microsoft, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της εταιρείας πίσω από το ChatGPT, έχει ήδη ανακοινώσει την εισαγωγή των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, με τη συμβουλευτική εταιρεία McKinsey ανάμεσα στους πρώτους συμμετέχοντες του προγράμματος.

«Πιστεύουμε ότι, το 2025, μπορεί να δούμε τους πρώτους πράκτορες ΑI να εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό και να αλλάζουν ουσιαστικά την παραγωγική διαδικασία των εταιρειών», έγραψε ο Altman σε ένα blog που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου.

Η OpenAI φέρεται να ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης με την κωδική ονομασία «Operator» αυτόν τον μήνα, αφού η Microsoft ανακοίνωσε το προϊόν Copilot Studio. Παράλληλα, η ανταγωνίστρια εταιρεία Anthropic κυκλοφόρησε το AI μοντέλο Claude 3.5 Sonnet, το οποίο μπορεί να εκτελεί εργασίες στον υπολογιστή, όπως να πληκτρολογεί και να κουνάει τον κέρσορα.

Introducing Claude 3.5 Sonnet—our most intelligent model yet.



This is the first release in our 3.5 model family.



Sonnet now outperforms competitor models on key evaluations, at twice the speed of Claude 3 Opus and one-fifth the cost.



Try it for free: https://t.co/uLbS2JMEK9 pic.twitter.com/qz569rES18