Κρήτη: Μαθητές γυμνασίου έφτιαξαν με AI γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών και καθηγητριών τους

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) φέρεται να αξιοποίησαν μαθητές Γυμνασίου στο Ηράκλειο Κρήτης, προκειμένου να κατασκευάσουν αλλοιωμένες, γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών και καθηγητριών τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της ενδοχώρας του Ηρακλείου, όπου μαθητές της Β’ Γυμνασίου τράβηξαν φωτογραφίες κοριτσιών και εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, τις επεξεργάστηκαν ώστε να φαίνονται γυμνές, κυκλοφορώντας τις μεταξύ τους, μέχρι που οι εικόνες έφτασαν στα θύματα της εκδικητικής πορνογραφίας.

Μερικές από τις φωτογραφίες φέρεται να τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής εκτός Κρήτης την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το πρωί της Δευτέρας, πατέρας μίας μαθήτριας που υπήρξε θύμα της πράξης, επισκέφθηκε το σχολείο, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί σταδιακά η υπόθεση.

Δύο μαθητές φέρονται να παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί αναζητούν πλέον τρόπους να διαχειριστούν την κατάσταση σε παιδαγωγικό επίπεδο, προκειμένου να προστατεύσουν τόσο τα θύματα, όσο και το σχολικό κλίμα.

