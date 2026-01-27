Artemis II: Μπήκαν σε καραντίνα οι αστροναύτες - Ένα βήμα πριν το ταξίδι στη Σελήνη

Σε καραντίνα μπήκε το πλήρωμα της αποστολής Artemis II, σηματοδοτώντας ένα ακόμη κομβικό στάδιο στην πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Οι αστροναύτες της NASA, Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, μαζί με τον Καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν, εισήλθαν σε καραντίνα την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της τυπικής διαδικασίας «σταθεροποίησης υγείας» πριν από την εκτόξευση.

Το μέτρο εφαρμόζεται προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ασθένεια που θα μπορούσε να καθυστερήσει ή να θέσει σε κίνδυνο την αποστολή. Σύμφωνα με τη NASA, η καραντίνα ξεκινά περίπου 14 ημέρες πριν από την εκτόξευση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ημερομηνία εκτόξευσης έχει οριστικοποιηθεί.

Artemis II: Πότε αναμένεται η εκτόξευση σύμφωνα με τη NASA

Η NASA έχει αναφέρει ότι η Artemis II θα μπορούσε να εκτοξευθεί το νωρίτερο στις 6 Φεβρουαρίου 2026, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία. Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των τελευταίων δοκιμών, μεταξύ των οποίων και η λεγόμενη «wet dress rehearsal», μια πλήρης πρόβα εκτόξευσης χωρίς την παρουσία του πληρώματος.

Στις 17 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε η μεταφορά του πυραύλου Space Launch System και της κάψουλας Orion στην εξέδρα εκτόξευσης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, γεγονός που θεωρείται ακόμη ένα καθοριστικό βήμα στην προετοιμασία της αποστολής.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, οι τέσσερις αστροναύτες θα διαμένουν στους ειδικούς χώρους πληρώματος στο κτίριο Neil A. Armstrong Operations and Checkout. Η NASA διευκρινίζει ότι μπορούν να έχουν επαφή με φίλους και συναδέλφους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα, όπως αποφυγή δημόσιων χώρων, χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων.

Artemis II: Τι περιλαμβάνει της NASA η αποστολή στη Σελήνη

Η αποστολή Artemis II θα διαρκέσει συνολικά 10 ημέρες. Οι αστροναύτες θα εκτοξευθούν από τη Φλόριντα, θα τεθούν σε τροχιά γύρω από τη Γη και, έπειτα από ειδικό ελιγμό, θα κατευθυνθούν προς τη Σελήνη. Θα ταξιδέψουν πέρα από αυτήν -σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη απ’ ό,τι οποιοσδήποτε άνθρωπος στο παρελθόν- και θα χρησιμοποιήσουν τη σεληνιακή βαρύτητα για να επιστρέψουν προς τον πλανήτη μας.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα έχουν τη σπάνια δυνατότητα να δουν με τα ίδια τους τα μάτια την αθέατη πλευρά της Σελήνης, ενώ η αποστολή θα ολοκληρωθεί με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η Artemis II αποτελεί τον προάγγελο της Artemis III, η οποία αναμένεται να φέρει ξανά ανθρώπους στη σεληνιακή επιφάνεια για πρώτη φορά μετά τις αποστολές Apollo. Μέχρι τότε, η είσοδος του πληρώματος σε καραντίνα θεωρείται ένα ισχυρό μήνυμα ότι η επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη πλησιάζει περισσότερο από ποτέ.

Με πληροφορίες από BBC