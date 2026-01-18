Η NASA δίνει τη δυνατότητα σε όποιον θέλει να στείλει το όνομά του στη Σελήνη με το Artemis II

Η NASA μετακίνησε το Σάββατο (17/1) τον πύραυλο Artemis II προς την εξέδρα εκτόξευσης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ετοιμάζεται για την πρώτη επανδρωμένη εκτόξευση στη Σελήνη μετά από, περίπου, 50 χρόνια.

Η NASA, όμως, από τον περασμένο Σεπτέμβριο δίνει τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί, να εκδώσει τη δική του «κάρτα επιβίβασης» με τα προσωπικά του στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμό του, το οποίο αναμένεται να ταξιδέψει μαζί με την πενταμελή αποστολή γύρω από τη Σελήνη.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της αμερικάνικης Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος αναγράφεται πως «μπορείς να στείλεις το όνομά σου στη Σελήνη», προτού παρουσιάσει τις σχετικές οδηγίες: οποιοσδήποτε μπορεί να συμπληρώσει το όνομά του, το επώνυμό του και ένα PIN, από τέσσερα έως επτά ψηφία, και θα πρέπει να παρακολουθήσει την υποβολή της αίτησής του, για να δει εάν το δικό του όνομα θα είναι ανάμεσα στους τυχερούς της NASA.

NASA: Πώς λειτουργεί η διαδικασία για το Artemis II

Τέσσερις αστροναύτες θα πετάξουν γύρω από τη Σελήνη και θα επιστρέψουν στη Γη με την Artemis II, την πρώτη επανδρωμένη πτήση στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis της NASA. Οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, και ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας (CSA) Jeremy Hansen, θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα ταξιδέψουν με τον πύραυλο SLS (Space Launch System), το διαστημόπλοιο Orion και τα υποστηρικτικά επίγεια συστήματα, καθώς το πλήρωμα θα βρεθεί στο απαιτητικό περιβάλλον του διαστήματος.

Η πτήση αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς επανδρωμένες αποστολές στη σεληνιακή επιφάνεια και προετοιμάζει τη NASA για μελλοντικές αποστολές αστροναυτών στον Άρη.

Τα ονόματα που θα υποβληθούν, θα αποθηκευτούν σε μια κάρτα SD, η οποία θα ταξιδέψει μέσα στο Orion όταν η αποστολή Artemis II εκτοξευθεί το 2026.

«Μείνετε συντονισμένοι για τις τελευταίες ενημερώσεις της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την εκτόξευση στο nasa.gov, ή εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο για να λαμβάνετε νέα της NASA στο email σας» καταλήγει στο σχετικό της κείμενο.