Από τον Έβρο στο Διάστημα: Σήμερα η εκτόξευση του ελληνικού νανοδορυφόρου MICE-1

Τον νανοδορυφόρο σχεδίασε επιχείρηση στην Αλεξανδρούπολη - «Είναι το πρώτο βήμα της χώρας μας σε ένα μέλλον όπου η καινοτομία δεν έχει όρια»

LifO Newsroom
Φωτ.: X
Έτοιμος προς εκτόξευση από την Space Χ είναι ο νανοδορυφόρος, MICE-1, που έχει κατασκευάσει μια μικρή ελληνική εταιρεία, η Prisma Electronics, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Ο νανοδορυφόρος MICE-1 είναι σχεδιασμένος και αναπτυγμένος στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Νανοδορυφόρων της χώρας και η εκτόξευση γίνεται από τη SpaceX με πύραυλο Falcon 9, στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-15, από το Space Launch Complex 4E (SLC-4E) στην Καλιφόρνια.

Πρόκειται για μια κομβική στιγμή για την εγχώρια διαστημική τεχνολογία και την ελληνική καινοτομία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο νανοδορυφόρος «θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο ναυτιλιακά και περιβαλλοντικά δεδομένα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, εφαρμόζοντας παράλληλα προηγμένες τεχνικές κρυπτογράφησης για ασφαλή μετάδοση και ανάλυση των δεδομένων, ανοίγοντας τον δρόμο για την παρουσία της Ελλάδας στον τομέα των διαστημικών εφαρμογών».

«Από την ακριτική Ελλάδα, από τον Έβρο στο διάστημα: ο MICE-1 δεν είναι απλώς ένας νανοδορυφόρος, είναι το πρώτο βήμα της χώρας μας σε ένα μέλλον όπου η καινοτομία δεν έχει όρια» σημειώνει η Prisma.

Η ζωντανή μετάδοση της αποστολής:

Λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη εκτόξευση, η Exolaunch, η οποία διοργάνωσε την αποστολή, φιλοξένησε ένα ειδικό pre-launch event. Την Prisma Electronics εκπροσώπησε η Χρύσα Γιορδαμλή, Project Coordinator, η οποία συναντήθηκε με εκπροσώπους διεθνών εταιρειών του διαστημικού οικοσυστήματος. Η Prisma Electronics ευχαρίστησε θερμά την Exolaunch για τη συνεργασία και την σταθερή υποστήριξη που συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία του MICE-1 προς την εκτόξευση.

