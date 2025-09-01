Το απλό κόλπο που μειώνει τις καρκινογόνες ουσίες στο κρέας έως 88%

Το κρέας και δη- το κόκκινο κρέας έχει συνδεθεί με καρκινογόνες ουσίες.

Ωστόσο, η Σύγχρονη Ιατρική προτείνει τρόπους, που καθιστούν το φαγητό με βάση το κρέας, πιο ασφαλές. Η Dr. Trisha Pasricha, γαστρεντερολόγος στην Ιατρική Σχολή του Harvard εξηγεί με νέο βίντεο για τη στήλη Ask a Doctor της Washington Post, το «απλό κόλπο που μειώνει τον κίνδυνο έως 88%».

«Για να εξουδετερώσετε τις καρκινογόνες ενώσεις που σχηματίζονται όταν μαγειρεύετε το κρέας σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως όταν το ψήνετε στη σχάρα, δεν έχετε παρά να το μαρινάρετε. Αυτό λειτουργεί για όλα τα βασικά κρέατα, όπως το μοσχάρι, το κοτόπουλο και το ψάρι, λέει», γράφει στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

«Αν απλά μαρινάρετε για μία ώρα πριν το μαγειρέψετε, το μοσχάρι, το κοτόπουλο ή το ψάρι, θα μποτρούσατε να μειώσετε τις καρκινογόνες ουσίες έως και 88 τοις εκατό», λέει σε βίντεο που ανήρτησε.

Η ίδια εξηγεί, ότι δεν είναι ασφαλές να μαγειρεύεται το κρέας σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Την ίδια ώρα, η Washington Post παραπέμπει όσους βλέπουν το βίντεο της Pasricha, σε πρόσφατο δημοσίευμα για το «πώς να μαγειρεύεται πιο υγιεινά το κόκκινο κρέας».

«Συγκεκριμένες καρκινογόνες ουσίες μπορούν να σχηματιστούν αυθόρμητα όταν το κρέας μαγειρεύεται σε υψηλές θερμοκρασίες», δήλωσε η Mariana Stern, επιδημιολόγος καρκίνου στην Ιατρική Σχολή Keck του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια.

Οι συμβουλές των ειδικών:

Αποφύγετε να κάψετε , να τσιγαρίσετε, ή να μαγειρέψετε σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως στο ψήσιμο στη σχάρα ή στο έντονο σοτάρισμα. Προσπαθήστε να διατηρείτε τη θερμοκρασία κάτω από τους 204°C και να ελαχιστοποιείτε την άμεση έκθεση του κρέατος σε ανοιχτή φλόγα. Το αργό μαγείρεμα είναι μια εξαιρετική επιλογή. Βεβαιωθείτε επίσης, ότι το κρέας φτάνει σε ασφαλή εσωτερική θερμοκρασία για την πρόληψη τροφιμογενών ασθενειών (145 έως 165 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή 63 έως 74°C, ανάλογα με τον τύπο του κρέατος), τόνισε η Stern.

