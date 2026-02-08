Αλτσχάιμερ: Επιστήμονες ανακάλυψαν τρόπο να επιβραδύνουν την απώλεια μνήμης

Επιστήμονες εντόπισαν μια πιθανή νέα προσέγγιση για την επιβράδυνση της απώλειας μνήμης στη νόσο Αλτσχάιμερ, μια νευροεκφυλιστική διαταραχή που σταδιακά βλάπτει τη μνήμη και τη σκέψη, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ερευνητές του Cold Spring Harbor Laboratory, ενός μη κερδοσκοπικού ιδρύματος στη Νέα Υόρκη, ανακάλυψαν ότι ένα ένζυμο που ονομάζεται PTP1B συμβάλλει στη μείωση της μνήμης σε ποντίκια που πάσχουν από αυτή την πάθηση. Τα ευρήματά τους αποκαλύπτουν έναν νέο ρόλο του ενζύμου στη σηματοδότηση των ανοσοκυττάρων και υποδεικνύουν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια ελπιδοφόρα θεραπευτική κατεύθυνση για το Αλτσχάιμερ.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής στο εργαστήριο, Nicholas Tonks, μελετά τον ρόλο του PTP1B στην υγεία και την ασθένεια από το 1988, όταν και ανακάλυψε το ένζυμο.

Ο Tonks και η ομάδα του διαπίστωσαν ότι η μείωση της δραστηριότητας του PTP1B βοηθά τα ανοσοκύτταρα του εγκεφάλου να απομακρύνουν τις πλάκες αμυλοειδούς-β (Aβ), συσσωρεύσεις πρωτεϊνών που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Τα κύτταρα αυτά, γνωστά ως μικρογλοία, συνήθως καθαρίζουν τα «απόβλητα» του εγκεφάλου, όμως με την εξέλιξη της νόσου γίνονται λιγότερο αποτελεσματικά.

Η μελέτη δείχνει ότι το PTP1B αλληλεπιδρά με μια πρωτεΐνη που ονομάζεται spleen tyrosine kinase (SYK), η οποία ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο τα μικρογλοία ανταποκρίνονται στη βλάβη και απομακρύνουν το αμυλοειδές-β.

«Καθώς η νόσος εξελίσσεται, αυτά τα κύτταρα εξαντλούνται και χάνουν την αποτελεσματικότητά τους», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης Γιούξιν Τσεν. «Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η αναστολή του PTP1B μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία των μικρογλοιών, καθαρίζοντας τις πλάκες Aβ», πρόσθεσε.

Το PTP1B είναι ήδη γνωστό ότι παίζει σημαντικό ρόλο σε μεταβολικές παθήσεις, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2, οι οποίες αποτελούν επίσης αναγνωρισμένους παράγοντες κινδύνου για τη νευροεκφυλιστική νόσο. Το εργαστήριο εργάζεται πλέον για την ανάπτυξη αναστολέων του PTP1B για πολλαπλές εφαρμογές.

Για τη νόσο Αλτσχάιμερ, ο Tonks οραματίζεται συνδυαστικές θεραπείες που θα περιλαμβάνουν ήδη εγκεκριμένα φάρμακα μαζί με αναστολείς του PTP1B. Σύμφωνα με τον World Health Organization, σήμερα χρησιμοποιούνται αναστολείς χολινεστεράσης, όπως η ντονεπεζίλη, ενώ για πιο προχωρημένα στάδια χορηγούνται ανταγωνιστές των υποδοχέων NMDA, όπως η μεμαντίνη.

«Ο στόχος είναι να επιβραδύνουμε την εξέλιξη του Αλτσχάιμερ και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών», δήλωσε ο Tonks.

Περισσότεροι από 55 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με άνοια, με τη νόσο Αλτσχάιμερ να ευθύνεται για έως και το 70% των περιπτώσεων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

«Είναι ένα αργό πένθος», είπε ο Tonks, του οποίου η μητέρα έζησε με τη νόσο Αλτσχάιμερ. «Χάνεις τον άνθρωπο κομμάτι-κομμάτι».

