Αγγλία: Στη φυλακή παιδόφιλος που έβγαλε χιλιάδες λίρες φτιάχνοντας «κατά παραγγελία» παιδική πορνογραφία με AI

Σε μία υπόθεση-ορόσημο, ένας παιδόφιλος που έβγαζε χιλιάδες λίρες δημιουργώντας εικόνες παιδικής πορνογραφίας με AI χρησιμοποιώντας πραγματικές φωτογραφίες παιδιών καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 χρόνων.

Ο Χιου Νέλσον, με καταγωγή από το Μπόλτον της Αγγλίας, έπαιρνε απλές φωτογραφίες παιδιών και με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τις μετέτρεπε σε εικόνες κακοποίησης, προτού τις πουλήσει σε διαδικτυακά φόρουμ. Μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις, άτομα που γνώριζαν τα παιδιά στον πραγματικό κόσμο έστελναν τις φωτογραφίες στον Νέλσον.

#JAILED | Here is the moment Hugh Nelson (08/01/1997) from Bolton confessed his depraved online activities to detectives last year.



He has now been jailed for 18 years for creating indecent images of children using a computer programme.



