Padel: Γιατί αξίζει να δοκιμάσετε ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα αθλήματα στον κόσμο

Κάποτε ήταν ένα άγνωστο άθλημα που παιζόταν πίσω από γυάλινους τοίχους. Τώρα το padel εξαπλώνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα.

Νέοι σύλλογοι ανοίγουν με γρήγορους ρυθμούς και το άθλημα έχει πλέον καθιερωθεί σε περίπου 90 χώρες.

Η απήχηση του αθλήματος ρακέτας οφείλεται στην απλότητα, την προσβασιμότητα και τον κοινωνικό χαρακτήρα του παιχνιδιού.

Συνήθως παίζεται με ζευγάρια, σε ένα μικρό γήπεδο περιβαλλόμενο από γυάλινους τοίχους, το οποίο κρατά τα χτυπήματα της μπάλας «ζωντανά» και τους παίκτες διαρκώς ενεργούς — είτε πρόκειται για έμπειρους αγωνιζόμενους είτε για αρχάριους.

Αυτό είναι εμφανές μέσα σε ένα κλειστό κλαμπ padel στη νότια Ισπανία. Μέχρι τις 10 το πρωί μιας καθημερινής, ο χώρος ήδη σφύζει από ζωή. Ο Φράνσις Καλβάτσε, προπονητής padel και ο υψηλότερα καταταγμένος παίκτης στην επαρχία της Αλμερίας, λέει ότι η παγκόσμια άνοδος του αθλήματος δεν τον εκπλήσσει.

«Είναι σχετικά εύκολο να στείλεις την μπάλα από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Και επειδή υπάρχουν και οι τοίχοι, έχεις τη δυνατότητα η μπάλα να αναπηδήσει και να επιστρέψει στο παιχνίδι, χωρίς να τη χάσεις, σε αντίθεση με το τένις», εξηγεί.

Πού γεννήθηκε το padel;

Το padel γεννήθηκε στο ηλιόλουστο Ακαπούλκο του Μεξικού στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν ένας εύπορος κύριος ονόματι Ενρίκε Κορκουέρα άντλησε έμπνευση από την απογοήτευση. Είχε πάθος με το τένις, αλλά δεν διέθετε τον χώρο για να κατασκευάσει ένα κανονικό γήπεδο στην ιδιοκτησία του.

Αποφασισμένος να απολαμβάνει το άθλημα, συνέλαβε την ιδέα ενός μικρότερου γηπέδου, περιβαλλόμενου από τοίχους ώστε να διατηρείται η μπάλα στο παιχνίδι.

Ο Ισπανός φίλος του Κορκουέρα, Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τη νέα αυτή επινόηση στο σπίτι του Ενρίκε και γοητεύτηκε αμέσως από το άθλημα.

Εμπνευσμένος από την εμπειρία του, ο Alfonso πήρε την πρωτοβουλία και δημιούργησε τα δύο πρώτα γήπεδα padel σε έναν σύλλογο τένις στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, το 1974. Από εκεί, το άθλημα απέκτησε γρήγορα δημοτικότητα στην Ισπανία και σε άλλες ισπανόφωνες χώρες, όπως η Αργεντινή και η Ουρουγουάη.

Στη συνέχεια, το padel ενσωματώθηκε αθόρυβα στην ισπανική καθημερινότητα — και πουθενά περισσότερο απ’ ό,τι στην Ανδαλουσία, όπου πέρασε από τα ιδιωτικά κλαμπ στα δημόσια πάρκα, τα συγκροτήματα κατοικιών και τις καθημερινές συνήθειες.

Η χώρα κυριαρχεί πλέον στο επαγγελματικό επίπεδο: επτά από τους δέκα κορυφαίους άνδρες παίκτες στον κόσμο είναι Ισπανοί, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Padel (FIP).

Ένα άθλημα για όλους

Μακριά από την ένταση των κλειστών κλαμπ, υπάρχει και μια άλλη πλευρά της δημοφιλίας του padel. Στην παραθαλάσσια πόλη Σαν Χοσέ, μια ομάδα ντόπιων γυναικών ξεκίνησε πρόσφατα να παίζει το άθλημα, κάθε Παρασκευή το πρωί για χαλαρά παιχνίδια σε ένα υπαίθριο δημόσιο γήπεδο.

Καμία τους δεν έχει παρακολουθήσει επίσημα μαθήματα, ωστόσο οι ανταλλαγές χτυπημάτων εξελίσσονται ομαλά και τα γέλια διακόπτουν συχνά το παιχνίδι.

Για τη Μαρία Χεσούς, το παιχνίδι ξυπνά παιδικές αναμνήσεις: «Μου θυμίζει πολύ όταν έπαιζα ρακέτα με μπάλα στην παραλία. Αυτό μου φέρνει στο μυαλό εκείνες τις στιγμές, και είναι μια πολύ όμορφη ανάμνηση για μένα», λέει. «Με γυρίζει πραγματικά πίσω σε εκείνα τα καλοκαιρινά απογεύματα στην παραλία με την οικογένειά μου».

Σε διεθνές επίπεδο, το padel έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα αθλήματα στον κόσμο, με δεκάδες εκατομμύρια παίκτες να είναι πλέον ενεργοί σε περισσότερες από 130 χώρες, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλούνται εθνικές ομοσπονδίες και κλαδικές εκθέσεις.

Πέρα από το ότι είναι εύκολο να υιοθετηθεί, οι τοπικές αρχές σε πολλές χώρες το στηρίζουν όλο και περισσότερο, καθώς ένα γήπεδο padel είναι φθηνότερο στη λειτουργία του σε σύγκριση με ένα γήπεδο τένις. Και οι ιδιωτικές εγκαταστάσεις έχουν επίσης αγκαλιάσει το άθλημα, καθώς αποκομίζουν περισσότερα έσοδα από περισσότερα άτομα που νοικιάζουν τον ίδιο χώρο για μία ώρα ή και περισσότερο.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Padel (FIP) αναφέρει ότι το άθλημα έχει επεκταθεί ραγδαία πέρα από τα παραδοσιακά του προπύργια στην Ισπανία και την Αργεντινή, με ισχυρή ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ήπειρο.

Μόνο στη Βρετανία, περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έπαιξαν padel τουλάχιστον μία φορά το 2025, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ένωσης Αντισφαίρισης (Lawn Tennis Association) — μια απότομη αύξηση σε ετήσια βάση.

