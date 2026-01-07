Kevin Keegan: Ο θρύλος της Νιουκάστλ και της Λίβερπουλ διαγνώστηκε με καρκίνο

Με καρκίνο διαγνώστηκε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Kevin Keegan και αναμένεται να υποβληθεί σε θεραπεία, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Kevn Keegan, 74χρονος παλαίμαχος άσος και πρώην προπονητής είχε παρουσιάσει προβλήματα στην κοιλιακή χώρα και εισήχθη στο νοσοκομείο για εξετάσεις, οι οποίες αποκάλυψαν κακοήθεια άγνωστου -μέχρι στιγμής- τύπου.

Σε σύντομη ανακοίνωση, η οικογένεια του Κίγκαν ανέφερε: «Ο Κέβιν εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση επίμονων κοιλιακών συμπτωμάτων. Οι εξετάσεις αυτές οδήγησαν σε διάγνωση καρκίνου, για την οποία θα ακολουθήσει θεραπεία. Είναι ευγνώμων στο ιατρικό προσωπικό για τη φροντίδα που λαμβάνει. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη περίοδο και δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις».

Kevin Keegan: Ποιος ήταν

Ο Κίγκαν αποτελεί εμβληματική μορφή για τη Νιουκάστλ, την οποία «υπηρέτησε» τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής σε δύο διαφορετικές θητείες, αλλά και για τη Λίβερπουλ, με την οποία κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Αγγλίας τη δεκαετία του ’70. Στην καριέρα του ξεχώρισε επίσης στη Γερμανία με το Αμβούργο, όπου κατέκτησε δύο φορές τη Χρυσή Μπάλα ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο.

Με την εθνική Αγγλίας αγωνίστηκε 63 φορές, σημειώνοντας 21 γκολ, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και αργότερα διετέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής την περίοδο 1999-2000.

Η Νιούκαστλ, με την οποία ο Κίγκαν ταυτίστηκε όσο λίγοι και είναι γνωστός στους φιλάθλους ως «King Kev», εξέδωσε μήνυμα στήριξης:

«Ο πρώην παίκτης και προπονητής μας, Κέβιν Κίγκαν, θα υποβληθεί σε θεραπεία μετά τη διάγνωση καρκίνου. Είμαστε μαζί του σε κάθε βήμα και του ευχόμαστε πλήρη και γρήγορη ανάρρωση».

Ο Κίγκαν ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τη Σκάνθορπ, πραγματοποίησε σχεδόν 600 συμμετοχές σε πρωταθλήματα με έξι συλλόγους και, ως προπονητής, έφτασε τη Νιούκαστλ μία ανάσα από τον τίτλο της Premier League τη σεζόν 1995-96. Η είδηση της κατάστασής του έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης από τον χώρο του ποδοσφαίρου στην Αγγλία και διεθνώς.

Με πληροφορίες από New York Times

