Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει την 11η θέση στη βαθμολογία της UEFA μετά τις ήττες ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ

Το διακύβευμα για τις ελληνικές ομάδες

Φωτ.: Eurokinissi
Η χθεσινή ευρωπαϊκή βραδιά εξελίχθηκε σε εφιάλτη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ γνώρισαν ήττες σε Europa και Conference League, ενώ είχε προηγηθεί και η ήττα του Ολυμπιακού από την Άρσεναλ. Το αποτέλεσμα ήταν η Ελλάδα να μείνει χωρίς βαθμούς αυτή την εβδομάδα στη βαθμολογία της UEFA, γεγονός που τη φέρνει σε δυσμενή θέση.

Την ίδια ώρα, Νορβηγία και Πολωνία εκμεταλλεύτηκαν την ευρωπαϊκή τους παρουσία και μείωσαν σημαντικά τη διαφορά από την 11η Ελλάδα. Οι Νορβηγοί πρόσθεσαν 400 βαθμούς χάρη στη νίκη της Μπραν επί της Ουτρέχτης, ενώ η Πολωνία σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο με 1.500 βαθμούς, έπειτα από τις επιτυχίες των Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ και Ράκοφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο χώρες πλέον απέχουν λιγότερους από 1.000 βαθμούς από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα η 11η θέση να απειλείται άμεσα. Σε περίπτωση υποχώρησης, οι ελληνικές ομάδες θα χάσουν σημαντικά προνόμια στα μελλοντικά προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάτι που θα επηρεάσει τόσο την εκπροσώπηση όσο και τις πιθανότητες διάκρισης.

Η εικόνα του πίνακα

Η ανανεωμένη κατάταξη στη βαθμολογία της UEFA έχει ως εξής:

9. Τουρκία – 44.800 (+4.000 – 3/5)

10.Τσεχία – 41.500 (+4.000 – 4/5)

11. Ελλάδα – 38.312 (+4.100 – 4/5)

12.Νορβηγία – 37.587 (+4.400 – 2/5)

13. Πολωνία – 37.375 (+6.375 – 4/4)

14. Δανία – 36.481 (+6.625 – 2/4)

15. Αυστρία – 32.250 (+2.500 – 3/5)

Το διακύβευμα για τις ελληνικές ομάδες

Η διατήρηση της 11ης θέσης είναι κρίσιμη, καθώς εξασφαλίζει καλύτερη εκπροσώπηση στα προκριματικά και μεγαλύτερες πιθανότητες εισόδου σε ομίλους Champions League, Europa και Conference League. Με τα περιθώρια να στενεύουν, οι ελληνικές ομάδες θα πρέπει να αντιδράσουν άμεσα στους επόμενους αγώνες ώστε να αποφευχθεί η απώλεια βαθμών που θα έχει συνέπειες για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

