Jordan Shipley: Σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση» στο νοσοκομείο ο πρώην αστέρας του NFL

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην παίκτης του NFL,Τζόρνταν Σίπλεϊ (Jordan Shipley), μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε στο ράντσο του στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο 40χρονος τραυματίστηκε την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, όταν μηχάνημα που χειριζόταν στο ράντσο του τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο Jordan Shipley κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του, ωστόσο υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα στο σώμα του.

Αρχικά μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο από εργαζόμενο του ράντσου και στη συνέχεια διακομίστηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο στο Όστιν, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Όπως ανέφερε η οικογένειά του, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται «κρίσιμη αλλά σταθερή».

BREAKING: Former Texas, NFL WR Jordan Shipley is in serious, but stable condition after suffering burns in a ranch accident.



Shipley suffered third-degree burns over 20 percent of his body following an accident, and his father, Bob, is asking for prayers.



(via Bobby Burton) pic.twitter.com/SPi581aZyN — Football Forever (@fballforeverhq) January 7, 2026

Jordan Shipley: Η ανάρτηση του αδελφού του στο Instagram

Ο αδελφός του, Τζάξον Σίπλεϊ, με ανάρτησή του στο Instagram, κάλεσε τον κόσμο να προσευχηθεί για την ανάρρωσή του, σημειώνοντας πως «η ζωή του σώθηκε σήμερα από τη χάρη του Θεού και τη δύναμη θέλησής του». Τόνισε, επίσης, ότι ο πρώην αστέρας του NFL, αυτήν τη στιγμή, κινδυνεύει από λοιμώξεις και πνευμονία.

Ο Τζόρνταν Σίπλεϊ, πρώην wide receiver και kick returner των Texas Longhorns (2006-2009), είχε ξεχωρίσει στο κολεγιακό πρωτάθλημα, καταγράφοντας 116 υποδοχές τη σεζόν του 2009. Το 2010 επιλέχθηκε στο NFL Draft από τους Cincinnati Bengals και αγωνίστηκε επίσης σε Tampa Bay Buccaneers και Jacksonville Jaguars, πριν αποσυρθεί το 2014.

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον χώρο των ακινήτων, ως ιδιοκτήτης και broker της εταιρείας Shipley Ranches. Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, ενώ η οικογένεια αποφεύγει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη της κατάστασής του.

Με πληροφορίες από The People